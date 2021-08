Mamma Mol om OL-gullet: – Jeg så i blikket deres at det kom til å bli gull

Merita Berntsen Mol var rørt til tårer etter at drømmen om OL-gull ble til virkelighet. – En ting er å drømme om det, men at de oppnår drømmen i første OL de deltar i, er helt ubeskrivelig, sier hun.

Familien Sørum og Mol tok av på første rad da OL-gullet var sikret.

7. aug. 2021 07:19 Sist oppdatert nå nettopp

Strandvik: – Jeg blir helt rørt av å snakke om det, sier Merita Berntsen Mol og smiler.

Hun står rett ved storskjermen i hjembyden Strandvik hvor hun for kort tid siden så sønnen Anders Mol og makkeren Christian Sørum sikre seg et historisk norsk OL-gull i sandvolleyball. Hun jublet sammen med over 600 andre elleville tilskuere.

Men seieren overrasket henne ikke. Da tv-kameraene zoomet inn på de norske spillerne midtveis i andre sett, skjønte hun at det kom til å bli norsk gull.

– Jeg så det i blikket til Anders og Christian. Det var så tydelig. De var toppfokuserte, sier hun.

– Helt hinsides at drømmen er oppnådd, sier mamma Merita Berntsen Mol etter det historiske OL-gullet i sandvolleyball.

– La alt vi hadde i potten

Før kampen var hun klar på at hun ikke kom til å bli skuffet om det ble sølv, men hun visste at guttene ville ha gullet og kom til å gi alt i kampen mot regjerende verdensmester Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij.

– Det er helt hinsides at de har klart det. En ting er å drømme om det, men å oppnå drømmene i første OL de deltar i, er helt ubeskrivelig.

Hun stopper opp, kjenner tårene presse på. Så fortsetter hun:

– Vi la alt vi hadde i potten for å oppnå drømmen. Vi visste vi hadde ressursene, kompetansen og talentene for å klare det, men at vi klarte det. Det er nesten umulig å beskrive med ord. De er bare 24 og 25 år, sier hun før hun legger til:

– Denne duoen er bare helt unik. Jeg har ikke flere superlativer. De er rå idrettsmennesker.

Hun har 65 landskamper innendørs og OL-deltagelse i sandvolleyball fra Atlanta i 1996. Trenerpappa Kåre Mol har 96 landskamper fra parketten, og mange kamper utendørs.

For 17 år siden bestilte familen Berntsen Mol et sandlass fra Danmark til Vetslandsbygden slik at volleyball-forholdene kunne bli enda bedre. I natt kunne de juble for sitt første OL-gull i den vesle bygden hvor de begynte å satse på drømmen.

– Jeg har følelsene utenpå kroppen, sier Anders Mol sin kjæreste, Karoline Olsen, etter at gullet var sikret. Her får hun en klem av Melina Mol.

– Lettelse å være ferdig med kampen

Anders Mol sin kjæreste og samboer, Karoline Olsen, reiste fra Kristiansand til Strandvik for å se finalen sammen med familien hans.

Hun er tydelig rørt etter finalen.

– Jeg har følelsene utenpå kroppen nå. Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte da de vant, men det er en lettelse å være ferdig med denne kampen, sier hun og smiler.

– Det er helt fantastisk, og så fortjent. En drøm som har gått i oppfyllelse, sier hun.

Seiersklemmen har aldri smakt bedre enn den gjorde i natt.

Lover mer Mol i OL

På første rad i parken satt alle søsknene til Anders Mol. Lillesøster Melina (15) og lillebror Markus (19) har nesten ikke stemme igjen etter OL-finalen.

– Det er utrolig vilt at de klarte det. Så sykt fortjent. De har jobbet så hardt og jeg unner dem virkelig dette gullet, sier Markus Mol.

Han skjønte at det kunne gå veien da storebror og Sørum snudde kampen midtveis i første sett.

– De spilte i en helt annen klasse.

– Russland var gode, men Norge var mye bedre, legger lillesøster til og gliser.

Søskenparet er klare på at dette er langt fra det siste vi ser av Mol’er i OL. Anders er nemlig ikke den eneste i familien som hevder seg i sporten. Resten av søskenflokken beskrives også som store talenter.

– Kanskje hele gjengen kan delta i OL sammen en dag. Du skal ikke se bort ifra at det kan skje, sier hun og smiler lurt før hun legger til at ingen av dem har blitt presset til å drive med volleyball. Det falt bare naturlig å leke med ballen som alltid var tilgjengelig, og etter hvert som de ble eldre vokste interessen bare mer og mer.

Mamma Merita, Melina, Markus og Adrian Mol ser at det går veien for sønn og bror i OL-finalen.

– Helt sykt

Også storebror og lagkamerat Hendrik Mol var på plass i Strandvikparken i natt. Han var så imponert over det lillebror og Sørum leverte i sanden i Tokyo, at han knapt klarte å beskrive det med ord.

– At de klarer å prestere på en sånt nivå med alt presset fra media og Norge de siste ukene, er helt sykt, sier han.

I en alder av 24 og 25 år, er Mol og Sørum det yngste laget i en OL-finale i sandvolleyball noensinne. Det gjør storebror bare enda mer imponert.

– De er de yngste, men spiller som om de var de eldste.

OL-gullet er en enorm motivasjon for eldstebroren som fikk OL-drømmene knust etter en falsk positiv koronatest tidligere i sommer. I natt fikk han, og resten av bygden, se at det er mulig å komme fra en liten bygd på Vestlandet og ta OL-gull.

– Jeg blir veldig motivert. Det var ikke et eneste tidspunkt underveis i kampen der de bar preg av å spille en OL-finale. De er helt unike, sier han.