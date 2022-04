Var comeback-klar etter fødselen. Så smalt det: - Disse seks ukene har vært mye tøffere

Kristine Minde er klar for kamp igjen – nesten 500 dager siden sist hun ikledde seg Rosenborg-trøya.

Nesten 500 dager etter sist hun spilte en fotballkamp, er Kristine Minde friskmeldt og tilbake i full trening. Her fra sin første fulle økt med laget tirsdag denne uka.

7 minutter siden

6. desember 2020. En merkedag i RBK-historien. I sin første sesong etter at Trondheims-Ørn ble til RBK, vinner trønderne 2–1 borte mot Klepp og sikrer med det seriesølvet.

Kristine Minde, som ble klubbens første helproffe spiller da hun skrev under for RBK et halvår tidligere, spiller hele kampen for trønderne.