«Han er X-faktoren og jokeren vår»

Patrick Thoresen og Mats Zuccarello i samme rekke. En drøm for enhver hockeytrener. I OL-kvaliken de neste dagene blir det virkelighet.

Mats Zuccarello og Patrick Thoresen spiller sammen i førsterekken til Norge når de kommende dagene skal forsøke å kvalifisere seg til OL i Beijing. Det gjorde de også i OL i Vancouver på en måte som førte begge til store karrierer i store hockeyligaer.

For 11 og et halvt år siden fant de hverandre. Mats Zuccarello (den gang 22 år) og Patrick Thoresen (den gang 26 år) utgjorde førsterekken til Norge i OL i Vancouver sammen med Tore Vikingstad.

Årene har gått. De er begge blitt veteraner. Begge ble på en måte oppdaget i dette OL. Agenter og eksperter mente at de begge holdt NHL-nivå. Ikke minst Zuccarello. Det gikk troll i ord. Begge har hatt store karrierer. Zuccarello i NHL, nå fortsatt i Minnesota Wild. Den litt eldre Patrick Thoresen i NHL og ikke minst i Russland og KHL, nå 37 år gammel om Storhamar-spiller.

Fakta OL-kvalifiseringen Det spiller tre kvalifiseringsturneringer denne helgen hvor det kjempes om tre ledige plasser til OL i Beijing 2022. En av disse spilles i Oslo på nye Jordal. Bare vinneren av turneringen kvalifiserer seg til OL. Kampens spilles slik: Torsdag 26. august: Danmark-Slovenia (15.00) Torsdag 26. august: Sør-Korea-Norge (19.00) Fredag 27. august: Danmark-Sør-Korea (17.00) Fredag 27. august: Norge-Slovenia (21.00) Søndag 29. august: Slovenia-Sør-Korea (12.00) Søndag 29. august: Norge-Danmark (16.00) Det selges et begrenset antall billetter til kampene Vis mer

Thoresen-Zuccarello-Trettenes

Zuccarello har ikke spilt for Norge på fem år. Patrick Thoresen sto over VM i vår. Men nå er de tilbake begge to. Rekkekameratene fra Vancouver-OL er sammen i trener Petter Thoresens førsterekke sammen med Mathias Trettenes.

– Vi starter i hvert fall denne turneringen slik, men funker det ikke, blir det sikkert brutt opp, sier Patrick Thoresen.

Mats Zuccarello kan spille Norge til OL i Beijing. Det blir hans første landskamper på fem år. Han var ikke med til OL i Pyeongchang for snart fire år siden. Det er likevel usikkert om han selv får lov til å reise til den kinesiske hovedstaden for å spille med den norske isbjørnen på brystet i OL dersom Norge skulle kvalifisere seg. NHL har ikke bestemt seg for om de frigir sine spillere til OL-spill.

– Jeg aner ingenting om hvordan den saken står. Vi får ta en ting av gangen, sier han og sikter til det som skal skje denne langhelgen, sier Zucarello til Aftenposten.

Patrick Thoresen i aksjon for Norge i den siste oppkjøringskampen før OL-kvaliken. Den ble spilt mot Latvia og Norge vant 4–1.

Jokeren til Norge

Norge skal kvalifisere seg. Det kan bli tøft nok. I løpet av tre kamper på nye Jordal skal det avgjøres. En mann har tro på at den lille mannen med den store hockeykarrieren kan gjør en forskjell.

– Jeg tror at både vi på laget og alle på lagene vi skal møte vet at Mats kan gjøre det lille ekstra. Han er X-faktoren og jokeren vår, det er det ingen tvil om. Men også han må innrette seg etter vårt spillesystem, og det er han flink til, sier Patrick Thoresen.

Motstandere er Danmark, Sør-Korea og Slovenia. De to sist nevnte er lag som ligger bak Norge på verdensrankingen og som bør være overkommelig. Verre er det med erkefienden Danmark. Norge ligger på 10. plass på Det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) ranking. Rett bak kommer Danmark.

– Sør-Korea vet jeg lite om. Men de to andre lagene er sterke. Vi må ha flaks og marginene på vår side for at vi skal lykkes, sier Zuccarello.

Bare vinneren får plass

Bare vinneren av kvalikturneringen i Oslo får plass i OL. Vinneren havner enten i gruppe med Sverige og Finland eller i en gruppe med Russiske olympiske komité, Tsjekkia og Sveits.

Dersom Norge blir slått ut, er det et av kvartfinalelagene fra Pyeongchang som ikke får plass i det kommende OL. Norge spilte for første gang i historien en kvartfinale i et OL. De møtte Russland – eller OUS som de het under lekene – i kvartfinalen og tapte klart 0–4 til slutt etter å ha yppet seg tidlig i kampen.

Kvalifiseringen er uansett ingen enkel sak. Danmark har et sterkt lag med en rekke NHL-spillere som slo mektige Sverige i sist VM. Slovenia har en gigastjerne i Anze Kopitar. Kopitar har stått i veien for Mats Zuccarello tidligere.

Han var sentral på Los Angeles Kings som vant Stanley Cup mot Zuccarellos New York Rangers i 2015.

– Det er viktig at vi nå er klare. Vi vet at vi får tøff motstand, og det er vi mentalt forberedt på. Vi må spille meget god og smart hockey for å nå målet vårt, slår trener Petter Thoresen fast.