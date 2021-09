Anders Mol vil ta OL-gullet med på rundtur. I målgruppen er Frida (18).

Volleyballmiljøet merker en forandring etter nordmennenes suksess.

– Jeg går for å bli så god som jeg kan. Det er en grunn til at jeg legger inn den innsatsen jeg gjør, sier Frida Byberg.

Frida Byberg (18) kaster ballen i været, hopper opp fra sanden og server knallhardt over nettet. Spilleren på motsatt side klarer ikke annet enn å klaske ballen til siden og bak seg.

For hver gang ballen går ut, rullerer ungdommene i Bergen sandvolleyballklubb og bytter på å spille to mot fem.

– Nå blir dere stående mye og se på hverandre. Krasj heller, roper trener og Fridas far, Eivind Byberg, til to av spillerne.

Inspirert av gullguttene

Dette foregår samtidig som resten av Norge for alvor har fått øynene opp for sandvolleyballheltene Anders Mol og Christian Sørum.

Etter OL-gullet ble de i august europamestre for fjerde gang på rad.

Frida Byberg spiller med klubben når hun er i byen. Ellers bor hun på internatskole på Sauda, med et program for å utvikle volleyballspillere på internasjonalt toppnivå.

Her har også Mol, som er fra Strandvik i Fusa, og Sørum gått. Å se hva de to presterer nå, sier hun er en stor inspirasjon.

– De trener og prater på skolen av og til. Det er sinnssykt gøy å se på hvor gode de er, og å ha de så tett på, sier Byberg.

Lar ikke medaljen ligge i en skuff

Anders Mol sier de håper suksessen kan inspirere flere til å spille og satse på volleyball.

– Jeg håper vi kan komme på noen treninger her og der, vise frem gullmedaljene og få unge til å drømme som vi har gjort. Vi hadde tidlig en drøm, og det er noe av grunnen til at vi har blitt så gode, sier Mol.

Anders Mol (t.v.) vil ikke la medaljen bare ligge til pynt. Han vil bruke den til å inspirere andre.

Iver Horrem har selv deltatt i OL som sandvolleyballspiller, og er nå markedsansvarlig i Norges Volleyballforbund.

Både han og Byberg sier de merker at flere vil spille volleyball nå.

– Det er ikke tvil om at Mol og Sørum har gitt masse oppmerksomhet til sporten, noe som gjør at mange vil prøve idretten. Vi har flere eksempler på klubber med lange ventelister, sier Horrem.

Han sier forbundet gjerne hjelper Mol med å arrangere besøk hos klubber og skoler.

– Det er veldig bra å ha den type utøvere som tenker lengre enn bare sin egen karriere. De er gode ambassadører for sporten, sier Horrem.

Å høre slikt er kjempestort, forteller Mol.

– Det har vært rekordmange påmeldte til aldersbestemte NM i fire år på rad nå. Det er helt fantastisk å se at resultatene vi har hatt de siste årene kan bidra til vekst, sier OL- og EM-vinneren.

– Må trene hele året

BT har skrevet om hvordan spillere må kjempe om treningstider på offentlige sandbaner. Bergen er heller ikke kjent som byen med syv soler og sandstrender.

Nå har klubbene fått noen faste tider, blant annet på Slettebakken. I tillegg venter man på åpningen av en splitter ny, innendørs sandvolleyballbane i Åsane Arena.

Eivind Byberg mener åpningen av sandhallen i Åsane arena vil gi sporten et stort løft.

Eivind Byberg mener det har skjedd en stor forandring for sandvolleyballsporten. Med nye fasiliteter og et mer samlet miljø, tror han det nå er mulig å bli skikkelig god i Bergen også.

– Det var det ikke før.

Mol har selv hatt muligheten til å trene både på sand og parkett vinteren gjennom, og mener den muligheten man får i Åsane arena er enormt viktig.

– Å kombinere de to betyr utrolig mye for talentutviklingen. Skal man bli best, må man kunne trene året rundt, sier Mol.