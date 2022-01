Ut mot TV 2-påstand om trippel lønn: – Høyst useriøst

KOŠICE (VG) Påstander om Vetle Eck Agas Kolstad-lønn skaper bølger rett før EM. Klubben mener det er feil at EM-debutanten vil tjene tre ganger så mye i Kolstad som han ville gjort i sin nåværende klubb Sävehof.

FORSVARSSPESIALIST: Vetle Eck Aga ble overrasket over debuten mot Hviterussland for ett år siden.

Torsdag kveld EM-åpner Norge og Eck Aga mot vertsnasjonen Slovakia i Košice.

TV 2 avslørte tirsdag nyheten om at Eck Aga sammen med Gøran Johannessen blir en del av Kolstads storsatsing. Etter det TV 2 «forstår» kan Kolstad tilby Eck Aga trippel lønn i forhold til normalen i hans svenske toppklubb Sävehof og i Norges beste klubb, Elverum.

– For å svare på det spørsmålet så må jeg vite hva henholdsvis Sävehof og Elverum har tilbudt dem i lønn. Det vet jeg ikke, på lik linje med at jeg er ganske sikker på at de to klubbene ikke sitter på kontraktene vi har skrevet med Gøran og Vetle. Det er derfor en høyst useriøs påstand, som ikke har rot i virkeligheten, hevder Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen, i en sms til VG.

EM-KLAR: Vetle Eck Aga dagen før EM-åpningen mot Slovakia.

Sivertsen legger til at han personlig mener at de to uansett lønn ville valgt Kolstad-satsingen 10 av 10 ganger.

– Ikke er det spesielt oppsiktsvekkende og det er definitivt ikke useriøst, svarer Harald Bredeli i TV2. Den mangeårige håndballkommentatoren er en av journalistene som har signert artikkelen.

– Dette er klubbenes oppfatning av hvordan ting er. Jeg regner med at de har sittet i forhandlinger med spillerne og vet hva nivået ligger på. Jeg sitter ikke på tallene, men jeg synes det er interessant å gjengi hva klubbene som mister eller ikke får tak i spillere, mener er konkurranseforholdet til Kolstad, sier TV 2-journalisten.

– Spillerne har fått lønn ut fra den markedsverdien de har. De kunne sannsynligvis fått bedre lønn hvis de hadde valgt andre alternativer enn Kolstad, påstår Sivertsen.

TV 2-KOMMENTATOR: Harald Bredeli (til høyre) sammen med kommentatorkollega Bent Svele i 2019.

VG har tidligere skrevet at Sander Sagosen får superlønn for å vende hjem. Kolstad har ikke ønsket å kommentere den – i norsk idrett – svært høye lønnen.

– Akkurat detaljene rundt lønnen er ikke noe jeg skal kommentere, sier bodøværingen Eck Aga og kaller treårskontrakten med Kolstad for en fantastisk mulighet.

Vetle Eck Aga hadde ikke hatt på seg landslagsdrakt på fem år da han ble tatt ut da rekruttlandslaget som i pandemien spilte EM-kvalik for ett år siden. I november fikk bodøværingen sin debut blant Norges beste spillere. Torsdag kommer etter alt å dømme mesterskapsdebuten for forsvarsspesialisten.

– Jeg har vært utenfor varmen i lang tid. Jeg har ikke tenkt landslaget som en mulighet, men jeg tok sjansen da den kom. Selvfølgelig var man klar. Det var veldig morsomt å bli innkalt til A-landslaget i november, sier han og går inn i EM med bare seks landskamper.

Han har rukket å bli 28 år. Eck Aga vant NM-gull med barndomsklubben Bodø HK før han dro videre til Sävehof i Sverige for snart fem år siden. Der har han vunnet to svenske mesterskap med klubben som nå trenes av tidligere Elverum-trener Michael Apelgren.

– Det har gått fint. Vi spiller en morsom og ganske taktisk håndball og ga i European League Magdeburg med Christian (O’Sullivan) og (Magnus) Gullerud god fight til døren, sier Eck Aga om matchen som ga tremålstap hjemme i Partille mot klubbens som leder Bundesliga.