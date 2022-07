Har vært skadet i 390 dager: – Hun er et fantastisk menneske

Matilde Alsaker Rogde lovprises av sjefen. Alt tyder på at 21-åringen blir værende i klubben, det til tross for at hun ikke har spilt en kamp siden 4. juli 2021.

Matilde Alsaker kommer nærmere og nærmer et skadecomeback.

19 minutter siden

– Hun er en spiller som er midt i blinken for oss. For det første er hun er kantspiller med fart og stor arbeidskapasitet. I tillegg er hun et fantastisk fint menneske, sier RBK-trener Steinar Lein om sin uheldige skadefugl.

390 dager har passert siden Rogde røk korsbåndet i en bortekamp mot Vålerenga. Hun spilte ferdig 37 minutter av kampen med skaden, men to dager senere kom beskjeden sjokkbeskjeden.