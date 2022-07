Mathias (24) vant Special Olympics-gull. Søsteren er nest best i Norge: – Golf er samlingspunktet for familien.

De bor rett ved siden av Fana Golfklubb. Få er like golfinteresserte som familien Lussand.

Familien Lussand: Tor Ove (til v.), Mathias og Mia.

30. juli 2022 21:24 Sist oppdatert 6 minutter siden

Lukten av nyklippet gress fyller luften over den store grønne golfbanen like sør for Lagunen. Solen skinner endelig etter flere uker med dårlig vær.

På utslagsstedet til hull nummer 16 står Mathias (24), Mia (18) og Tor Ove (52) klare. De har allerede spilt i fire timer og har tre hull igjen av runden.