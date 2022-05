Følg RBKs oppgjør mot Lillestrøm

Rosenborg tar imot LSK Kvinner på Koteng Arena onsdag klokken 18. For drøye to uker siden endte det 0–0 mellom de to. Nå er begge lystne på å ta tre viktige poeng.

Rosenborgs Synne Skinnes Hansen møter gamleklubben Lillestrøm, som hun tok tre strake seriegull med.