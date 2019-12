Russland hadde vunnet alle sine åtte kamper i VM før semifinalen, og ingen andre lag kunne matche den fasiten. Det sto 16-16 ved halvtid i semifinalen, og Nederland havnet ganske kjapt på etterskudd i 2.-omgangen. Det jevnet seg ut igjen og ble en spennende kamp.

Nederland hadde tapt både mot Slovenia, Danmark og Tyskland, og russerne var på forhånd store favoritter. Derfor var det et lite sjokk at det var nederlenderne som til slutt kunne juble for finaleplassen.