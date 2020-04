Gunnar Pettersen blir ny trener i KRS

KRS Topphåndball har innkalt til pressekonferanse for å presentere ny hovedtrener. Der vil Gunnar Pettersen bli presentert som klubbens trener, etter det Fædrelandsvennen erfarer.

Avtroppende styreleder Tommy Egeli ønsker ikke å kommentere navn. Gunnar Pettersen selv har ikke besvart våre henvendelser verken på telefon eller sms. Pressekonferansen starter klokka 17.

Det var NRK som meldte Pettersens navn først.

Gunnar Pettersen er virkelig en profil i Håndball-Norge. Han var norsk landslagstrener i herrehåndball fra 1989 til 1994 og på nytt i 2001–2008.

For sørlendinger huskes han kanskje best for jobben han gjorde i Vipers. Han var den første treneren klubben ansatte etter at de hadde laget slagordet om «å vippe Larvik ned fra tronen». Før han overtok, i sesongen 2013/14, ble de nummer åtte i serien. På hans to sesonger ble de først nummer seks og deretter nummer fire.

Han ble imidlertid sykmeldt på vinteren i hans siste sesong, slik at det var Kristine Lunde-Borgersen som ledet Vipers de siste kampene.

Denne sesongen har han trent et ungt Sandefjord-lag, som rykket opp til eliteserien etter tredjeplass i 1. divisjon. Laget slo blant annet KRS 31–29 i en svært viktig kamp i Kristiansand i februar. Han har nå gitt seg i Sandefjord.

Pettersen tar over etter Robin Rosander Haugsgjerd som har ledet KRS denne sesongen.