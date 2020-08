Da OL ble avlyst, fikk Henrik (37) en idé. Når han slukker OL-ilden, har han samlet inn over 200.000 kroner.

OL-frelste Henrik Singsdal har gått over 250 km i fjellet på to uker. Når det er tungt, tenker han på kreftsyke Emil for å finne styrke.

– Velkommen til OL-studioet, sier Henrik Singsdal når Adresseavisen møter ham på jobb på Kyrksæterøra fredag formiddag.