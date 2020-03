Torsdag ble det klart at Haver-Løseth legger opp, det meldte NRK. Til Sunnmørsposten røper ålesunderen at avgjørelsen ble tatt for en god stund siden. 31-åringen fra Ålesund gjorde comeback denne sesongen etter å ha fått en stygg kneskade forrige sesong.

– Jeg tok avgjørelsen før comebacket, fordi jeg hadde hatt noen tunge år før det og kjente at det kostet litt mer å reise. Jeg har på en måte visst det i hele år, men jeg har ikke sagt til noen. Jeg sa det til mannen min før jul, og det er ikke så lenge siden jeg sa det til resten av familien. Jeg ville holde fokus og se hvor fort jeg kunne kjøre, forklarer Haver-Løseth til Sunnmørsposten.