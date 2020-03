Folk strømmer til treningsløypene: – Jeg har aldri opplevd maken

KRISTIANSAND: – Det er et paradoks at denne alvorlige pandemien kan bidra til en positiv greie for folkehelsen, både med tanke på fysisk aktivitet, når det gjelder mindre svevestøv i lufta på grunn av mindre bilkjøring og dette med at det på verdensbasis er mindre CO2 i lufta, sier Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand kommune.

Onsdag formiddag var det nesten reine søndagsfølelsen i Jegersberg med folk i alle aldre som benyttet sjansen til å komme seg ut. Noen jogget, andre gikk. Samtidig som folk murer seg inne i frykt for koronaviruset, ser det også ut som behovet for trim og fysisk aktivitet har økt i befolkningen.