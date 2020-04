Det er en måned siden kulturminister Abid Raja la fram regjeringens krisepakke som skal erstatte økonomiske tap som følge av avlyste arrangementer i mars og april. For idrettslag og frivillige organisasjoner var pakka på 600 millioner kroner.

Mange har imidlertid vært kritisk til redningspakka. Man kan for eksempel ikke få kompensasjon for tapte inntekter for kiosksalg og parkering ved avlyste arrangement.