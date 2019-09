Elleville TV-bilder da ekstreme forhold rammet VM-rittet: – Der er det en som seiler

– Det er regjerende europamester Johan Price-Pejtersen. Det er oversvømmelse nå, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

Det kraftige regnværet i Yorkshire hadde ført til store vanndammer på veiene. Under U23-rytternes tempo fikk den danske 20-åringen et ublidt møte med asfalten. Han måtte til sykehuset for en sjekk.

Ungarske Attila Valter gikk også i bakken. Han skled flere meter bortover på asfalten da han falt.

– Der er det en som seiler, sa TV 2-kommentator Johan Kaggestad.

– Au! Det er helt utrolig at han tar det der med et smil. Det er skøytebane, han bare sklir nedover, utbrøt Paasche.

Etter rittet snakket Valter med TV 2 i målområdet.

– Det var skummelt. Jeg skjønte at jeg ville kræsje i 65 km/t. Jeg synes løypen er veldig farlig. Det er så mye overvann at det er umulig å se hullene i veien, sier Valter til TV 2.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Fikk tekniske problemer

Den norske 20-åringen Iver Knotten lå på annenplass halvveis i rittet. Men så oppsto det tekniske problemer for nordmannen.

– Jeg skal ikke banne, men jeg vet ikke hva jeg skal si, sier han til TV 2.

20-åringen unngikk fall i regnværet, men fikk problemer med sykkelkjedet. Da han byttet temposykkel, måtte han ta en landeveissykkel. Setet var ti centimeter for lavt, som gjorde det enda mer krevende.

– Jeg er rimelig forbanna og skuffet. Det var ikke sånn jeg skulle avslutte sesongen, sier han.

Norsk medalje glapp

Han er helt sikker på at han gikk glipp av en medalje.

– Ja, det er jeg overbevist om. Jeg bytter sykkel i 70 km/t. Man taper ett minutt bare der, forteller han.

Arrangementsansvarlig Cato Karbøl i Norges Cykleforbund er på plass i Yorkshire. Han opplyser om at den generelle stemningen blant utøverne er god, til tross for været.

– Det er klart det er krevende, i en teknisk vanskelig løype. Det har i hvert fall vært to velt på grunn av været.

Danske Mikkel Bjerg vant rittet.