Tennisstjernens spesielle ritualer: – Det er tvangstanker

Når gruskongen Nadal (33) møter verdens mestvinnende Grand Slam-artist Roger Federer (37) i semifinalen fredag, blir det gigantenes kamp.

French Open går mot sin avslutning, og spanjolen er ute etter sin tolvte seier i denne gjeve turneringen. For å kunne oppnå det, må han først beseire den fire år eldre motstanderen, som innehar rekorden på 20 Grand Slam-seire i sin karriere. Sveitseren har ikke så mye fiksfakserier som verdenstoeren.

TV-titterne bør legge merke til noe helt spesielt når Nadal er på banen. Spanjolen sparker i grusen, han retter på shortsen og drar håret bak ørene. Dessuten må han tørke av den bakerste linjen med skoene. Når han skal skifte banehalvdel, passer han på ikke å tråkke på linjene.

I tillegg har 33-åringen med seg to flasker med drikke som står på grusen. De må stå på nøyaktig på millimeteren etter hverandre, og han retter på dem til han får dem slik de skal være.

– Det er tvangstanker, mener Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund.

Noen er overtroiske

Han kjenner til at mange tennisspillere, og andre toppidrettsutøvere for den saks skyld, har egne og spesielle vaner.

Nadal er blant dem som er mest outrert i tennisverdenen.

– Én årsak kan være at når spillerne er nervøse, prøver de ofte å gjøre de samme tingene. Eller de er overtroiske. Når en spiller som Richard Gasquet fra Frankrike server en god serve, vil han ha den samme ballen tilbake. Han mener at den er magisk, sier Sørvald.

De fleste spillerne har ofte et varemerke. Verdensener Novak Djokovic fra Serbia kan sprette ballen opp til 20 ganger før han server. Roger Federer, som Casper Ruud tapte mot i tredje runde, snurrer racketen rundt mange ganger når han står og venter på motstanderens serve.

På en tennisbane går noen av spillerne nesten i transe, kan det se ut som. De er så fokusert, og i «sin egen sone», som Casper Ruud har uttrykt det. 20-åringen sier selv at han ikke har noe spesielt han bare må gjøre på banen.

Trener og pappa Christian Ruud derimot, Norges høyest rangerte tennisspiller i historien med 39.-plass, hadde noen særegenheter.

– Ikke så mange, men jeg spratt ballen fire ganger på første serve, og tre ganger på den andre, opplyser han.

Handler om overtro

Førsteamanuensis Frank Abrahamsen ved Norges idrettshøgskole skiller mellom ritualer og rutiner.

– Rutiner er tenkt å hjelpe deg til å prestere. Det gir trygghet. Vi kan også kalle det innarbeidede vaner, der noen har med lister når de går hjemmefra, andre lager A-B-C-planer. Hvis noe uforutsett skjer, har de alternativer.

Abrahamsen, som har jobbet og fortsatt jobber med mange toppidrettsutøvere, mener at ritualer i et folkelig språk kan nevnes som overtro. Han opplyser at det kan være problemer knyttet til ritualer, fordi en utøver ofte tenker på det mens idretten skal utføres.

– Særlig hvis du ikke har fått gjennomført ritualet, flyttes fokus bort fra selve utførelsen. Ritualer kan fort også bli en tvangstrøye, fordi «alt ødelegges» dersom for eksempel en ishockeyspiller som vanligvis går med venstre skøyte ut på isen først, plutselig entrer med høyre. Hva skjer hvis de ikke får gjort det de skal?

Fakta: Rafael «Rafa» Nadal Parera Født: 3. juni 1986 Kommer fra: Manacor, Mallorca Sivilstand: Samboer, gifter seg til sommeren Meritter: Rangert som nummer to i verden. Avsluttet fire sesonger som nummer 1 (2008, 2010, 2013, 2017. Har 80 titler, inkludert 11 seire i French Open. Best gjennom tidene på grus. Har 17 Grand Slam-titler. Bare Roger Federer med 20 har flere. En av tre spillere som har vunnet Grand Slam som tenåring, da han var i 20-årene og nå i 30-årene. Møter Federer i semifinalen, som er der for første gang siden 2012. Nadal er den første herrespilleren i tennishistorien som har Grand Slam turneringer på grus, gress og hard court samtidig. Han tok OL-gull i Beijing 2008. X

Kan være plagsomt

45-år gamle Abrahamsen sier at han er pragmatisk. Hvis ritualet er lett å gjennomføre, råder han ikke utøveren til å slutte. Hvis det forstyrrer den idrettslige oppgaven, må man jobbe for at ritualer skal bli rutiner.

Førsteamanuensen forteller om Even Longoria, en av USAs mest anerkjente baseballspillere. Når han er ferdig med et slag, må han ta av seg hansken, gå litt bort og tilbake, og ta på seg hansken igjen før han kan ta et nytt slag.

– På den måten mener han å nullstille seg. Tanken er at han skal bli kvitt det forrige slaget.

Ikke alle utøvere er glad for at ritualer har presset seg på. Så sent som denne uken hadde Abrahamsen kontakt med en utøver som ønsket hjelp til å komme bort fra den slags vaner.

For Nadal hører det med å ha ritualer. Når han lykkes underveis, vil han komme til å knytte neven som i en maktdemonstrasjon. Men selv om motstander Federer bare har vunnet Roland Garros én gang, så er han erfaren.

I de siste fem møtene mellom disse to, er det den eldste som har vunnet. Den største legenden gir seg ikke uten slag.