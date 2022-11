– Det har vært veldig mørkt

Kristine Stavås Skistad var suveren i prologen på sprinten på Beitostølen. Så herjet hun i finalen.

BEITOSTØLEN (Aftenposten): Man har ventet lenge på Kristine Stavås Skistad (23). Nå er hun tilbake.

18. nov. 2022 17:07 Sist oppdatert 20 minutter siden

Kristine Stavås Skistad så parkert ut halvveis i fredagens sprintfinale på Beitostølen. Men da Lotta Udnes Weng ledet inn på oppløpet, var det Skistad som var nærmest. Hun spiste opp meter etter meter på konkurrenten, før hun kastet frem skien før målstreken.

Skistad ble liggende mens juryen så på målfotoet. Det viste at hun var en skostørrelse eller to foran. Da hun fikk seiersbeskjeden, tok hun seg til hodet. Det var et følelsesladet øyeblikk for 23-åringen. «Alle» har lurt på hvor det ble av sprintesset som yppet seg mot verdenseliten under Seefeld-VM i 2019.

Nå er hun tilbake.

– Det har til tider vært veldig mørkt. På det verste fikk jeg syre av å gå opp trappen, sa hun etter triumfen.

Bak følelsene etter seieren er en historie om tunge stunder og enorm tålmodighet.