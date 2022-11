Aanes og Berge ferdige som landslagstrenere

Fritz Aanes (44) og Stig-André Berge (39) skulle egentlig trene brytelandslaget til etter Paris-OL i 2024. Nå slutter de med umiddelbar virkning.

GIR SEG: Fritz Aanes (t.v.) og Stig-Andre Berge på trening for landslaget i mars i år.

17. nov. 2022 12:27 Sist oppdatert nå nettopp

Nå gir de to seg som landslagstrenere for herrebryterne før kontrakten går ut.

– Det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre. Det handler om vår filosofi og vårt system som vi tror på, og det kommer vi ikke til å vike fra, sier Fritz Aanes og Stig-André Berge i en pressemelding.

Artikkelen oppdateres.

VG har forsøkt å få kontakt med Aanes og Berge. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Det har vært en grundig og ryddig prosess. Det var viktig å lytte til utøverne og trenerne. Summen er at de ikke er enige om veien videre, og da avslutter Stig-André og Fritz trenerjobbene nå, sier sportssjef Erik Rønstad til VG.

– Hvem skal ta over midlertidig eller permanent?

– Det er for tidlig å si. Nå må vi legge kabalen fra mandag av for hver enkelt utøver, og så legge en plan frem mot EM i 2023.

Hovedtrener siden 2017

Aanes har vært hovedlandslagstrener siden 2017, og en del av trenerteamet siden 2013. Han innførte tidlig «sentraliseringsmodellen» som innebar at landslagsbryterne i hovedsak skal trene sammen på tvers av vektklasser i Oslo.

Berge ga i sin aktive karriere sentraliseringsmoddellen mye av æren for sin egen suksess, og gikk inn i trenerrollen etter at han la opp like etter Oslo-VM i 2021 arrow-outward-link . Berges karrierehøydepunkt var bronsemedaljen i OL i 2016 arrow-outward-link .

– Norges Bryteforbund, Fritz og Stig-André skilles som gode venner, og ønsker hverandre alt godt for fremtiden. Norges Bryteforbund vil også takke de for alt det de har betydd for norsk bryting, både som utøvere, trenere og ambassadører sier generalsekretær Morten Sandnæs i pressemeldingen.

Kritiserte utøverne

Etter bryte-VM i september gikk landslagstrener Fritz Aanes hardt ut og kritiserte utøverne. Ingen av de norske herrene var i nærheten av medalje i Beograd.

– Det er en kjip følelse som trener når du føler at du ofrer mer enn utøverne. Noen ganger må man ta ansvar som trener, men ikke her. Det er ikke noe feil med programmet, det er feil med utøverne, sa Aanes til NRK arrow-outward-link .

Det skapte reaksjoner både blant utøverne og i brytemiløet. De siste ukene har det vært hektisk møtevirksomhet for å evaluere 2022-sesongen, og planlegge for 2023.

TV-PERSONLIGHET: Fritz Aanes avbildet i garasjen hjemme i Slattum i november 2021. På veggen henger det bilder av Stig-André Berge og Jon Rønningen.

NRKs dokumentarserie «Hodet i klemme» har sørget for stor oppmerksomhet rundt de norske bryterne. Sesong én ble vist i 2021, og sesong to har premiere i 2023 arrow-outward-link .

I serien er Aanes naturlig nok en av de store profilene, og han fikk Gullruten for «Årets deltaker», mens serien fikk prisen for «beste karakterdrevne dokumentarserie».

Aanes er også deltager i årets «71 Grader Nord Kjendis».

VG+ portrettintevju om Aanes: Utbryteren arrow-outward-link

To store medaljer i 2022

Grace Bullen tok VM-sølv i Beograd, men er ikke under Berge og Aanes’ ledelse. Kvinnebryterne konkurerer i fristil, mens de norske landslagsherrene bryter gresk-romersk stil.

I oktober sto Exauce Mukubu for et solid høydepunkt da han på suverent vis tok gull i U23-VM. 21-årigen hadde da Berge i sitt hjørne, mens Aanes også var i teamet rundt unggutten.

Mukubu ble kastet ut av landslaget i august, og hadde tatt oppkjøringen til mesterskapet utenfor landslaget arrow-outward-link .

– Landslagsledelsen har ikke vært så forståelsesfull med alt som er skjedd, sa Mukubu etter at han hadde mottatt gullmedaljen i 82-kilosklassen.

Mukubu har også tidligere vært kritisk til hvordan Aanes har utført trenerrollen arrow-outward-link . TV-serien «Hodet i klemme» viser at det er stadige konflikter mellom Aanes og utøverne, men hans direkte stil har også skapt noen følsomme og magiske øyeblikk.

– Folk misliker at jeg stikker hodet mitt frem, men det har jeg alltid stått i. Det er litt rollen du har når du er landslagstrener, men også stilen jeg kjører – og måten jeg er på, sa Aanes i et intervju med VG for et år siden arrow-outward-link .

– Motiveres du ekstra hvis folk misliker deg?

– Ja! Jeg synes det er deilig!

– Folk flest synes kanskje det er ubehagelig?

– Jo da. Jeg tenker jo mitt når jeg ser kommentarer i sosiale medier. Men jeg tar meg ikke nær av det.