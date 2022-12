130–140 kilometer i uken ved siden av full jobb. Hun ofrer minst like mye som de aller beste. Arbeidet er egendrevet og gjøres i det stille. Sport Friidrett Nesten best

Satsingen for de nest beste friidrettsutøverne er like hard som for de største stjernene, men fullstendig egendrevet. På en vanlig uke løper Ine Bakken (26) 140 kilometer, samtidig som hun jobber fulltid.

7 minutter siden

De største scenene, kameraer, lys, landslag, støtteapparat, medaljer, intervjuer, jubel og hyllest.

For noen få toppidrettsutøvere er dette hverdagen. For veldig mange andre toppidrettsutøvere kun en fjern drøm.

