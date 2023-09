Daniel Høglund sier opp i Viaplay

Daniel Høglund (37) melder selv at han sier opp i Viaplay. Han sier at det ikke er noen dramatikk i avgangen.

SIER OPP: Daniel Høglund. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 12:19

Nyheten kommer på X/Twitter.

Høglund har blant annet ledet sendinger fra håndball og Formel 1 for Viaplay.

– Jeg har verken grafset på julebord eller jukset på reiseregningene, jeg har selv bestemt at tiden var inne for å prøve lykken et annet sted. Så dette er veldig lite dramatisk for min del, skriver den profilerte programlederen.

– Jeg har bestemt meg for å si opp min stilling i Viaplay. Etter 18 år med radio og TV - fire OL, massevis av håndballmesterskap, en rekke ski- og skiskytter-VM, landskamper, Eliteserien, Champions League, boksing, Super Bowl, F1 og mye mer - så har jeg lyst til å jobbe med nye ting, fortsetter Høglund.

Han antyder likevel at han blir å se på TV-skjermen:

– Viaplay og jeg er gode venner, og med stor sannsynlighet skal jeg fortsatt kommentere håndball, jobbe F1 og andre ting. Så får tiden vise hvor mye det blir. Dere blir ikke kvitt meg fra skjermen!

Viaplay-profilen har tidligere fortalt VG om at han har blitt tatt for fyllekjøring to ganger. Det skjedde første gang i 2018, så i 2021.

– Jeg vil ikke si at jeg er en alkoholiker. Men jeg har jo et alkoholproblem, sa Høglund til VG i 2021.