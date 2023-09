Warholm «skylder» på champagne etter sjokkløpet: – Litt overraskende at han får stryk

Seiersvante Karsten Warholm (27) vil bruke nederlaget i Zürich for Kyron McMaster (26) som motivasjon.

ANNENMANN: Karsten Warholm kom tre hundredeler bak Kyron McMaster på 400 meter hekk i Zürich. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 08:19 Oppdatert: 01.09.2023 08:46

– Han ser nesten sjokkert ut. Det var ikke den offensive løpingen på bortre langside som vi er blitt vant til å se, sier Alhaji Jeng, ekspert på svenske SVT og tidligere stavhopper.

– Ut av siste sving var han ikke i posisjonen han pleier å være. Litt overraskende at han får stryk, la Alhaji Jeng til.

Warholm er ikke vant med å bli slått på 400 meter hekk. Da Kyron McMaster slo ham med tre hundredeler i Zürich torsdag, var det første gang Karsten Warholm ikke vant i Diamond League siden han ble slått av samme mann på samme sted tilbake i 2018 (!).

Se duellen her:

Warholm måtte også se seg slått i VM i fjor etter en skadepreget sesong. Men denne sommeren har nordmannen vunnet alle løp overlegent – og han var klart best i VM-finalen i Budapest for ni dager tilbake.

– Det er hardere å vekke «fighteren» i deg etter man har blitt verdensmester og nådd mitt største mål, og drukket litt champagne og alt det, sier Warholm til Letsrun.com.

Warholm sprettet champagnen i Budapest etter VM-gullet. Vis mer

Han kaller Zürich-løpet for «wake up call» og vil bruke det som motivasjon. Han mener det er et bevis på at han ikke kan vinne på dårlige dager.

– Jeg var litt sliten etter feiringen av VM-gullet. I dag ble jeg slått og jeg får ta det som en mann. Jeg kjenner champagnen i låret fra seiersfesten, sier Warholm med glimt i øyet til SVT.

Etter VM-gullet holdt Puma fest i den ungarske hovedstaden med sponsorer, familie, kjæresten og friidrettsfolk. VG møtte en opplagt, men litt utladet Warholm «dagen derpå».

Karsten Warholm hadde blikket rettet mot Paris-OL «dagen derpå». Vis mer

Regjerende verdensmester Alison dos Santos og Rai Benjamin har lenge blitt ansett som Warholms argeste konkurrenter, men Kyron McMaster var nærmest i VM-finalen og viser sterk utvikling. Han takket Gud etter seieren.

– Jeg har bedt til gud! Det er det jeg gjorde annerledes. Først og fremst Gud. Så har jeg vært tett på trenerne mine og snakket om hva vi må gjøre. Og min indre sirkel, familie og venner, sier McMaster til Letsrun.com.

Kyron McMaster jublet med De britiske Jomfruøyers flagg. Vis mer

Han forteller også at han har gjort endringer i livet det siste året. 26-åringen fra De britiske Jomfruøyer har brukt mer tid på å analysere seg selv – fremfor å studere konkurrentene.

– Jeg har vært med mennesker som vil det beste for meg og de vil det beste for meg. Jeg lagde en plan og fulgte den. Jeg kom tettere på familien min og gud. Jeg startet å vokse opp, og sluttet med sene fester på natten. Jeg har fokusert 110 prosent på friidrett, sier McMaster.

I 2017 mistet han sin trener Xavier «Dag» Samuels som døde i orkanen «Irma» i Karibia.