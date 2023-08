Amnesty slår alarm etter Neymar-overgangen: – Idretten er ikke forberedt

Neymars overgang til saudiarabisk fotball har fått mange til å reagere. Amnesty International er «ekstremt bekymret» for situasjonen i landet.

Neymar skal spille for saudiarabiske Al-Hilal framover. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Først ut var Cristiano Ronaldo. Siden har spillere som Karim Benzema, Jordan Henderson og Riyad Mahrez skiftet beite til det omstridte kongedømmet på Den arabiske halvøy.

Tirsdag ble Neymar også klar for den saudiarabiske ligaen. Neymar, som ble fotballhistoriens dyreste spiller i 2017, meldes ifølge flere medier å få en skyhøy lønn: 1,75 milliarder kroner i året.

Redaktøren i den brasilianske avisen Globo kaller overgangen «en skamplett på Neymars karriere». Flere reagerer også fordi klubbskiftet rent sportslig gjør at han spiller seg helt ut av verdenstoppen.

Saudi-Arabia har de siste årene pumpet inn penger i sport og underholdning. Den 37 år gamle kronprinsen Mohammed Bin Salman lanserte for sju år siden sin plan om å modernisere landets økonomi og redusere avhengigheten av olje.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt, sier prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International til NTB.

Han mener idretten har et menneskerettslig ansvar hvor det bør gjennomføres «aktsomhetsvurderinger» for å identifisere om det er en risiko for at man kan bidra til eller forårsake menneskerettighetsbrudd.

– Saudi Pro League er et statsdrevet prosjekt og nok et bevis på at det ikke er mulig å skille idrett fra politikk, sier han.

Omdømmebygging

Tangberg forklarer at for at landet skal tiltrekke seg investorer og internasjonale forretningspartnere, må det gjøres noe med omdømmet som har vært assosiert med grove menneskerettighetsbrudd og ultrakonservative verdier.

Svaret har vært å satse på sponsoraktiviteter, fotball, golf og gaming for å nevne noe. Det er det som av kritikerne blir kalt for sportsvasking.

– Tilbake får de en fornøyd befolkning på hjemmebane, og internasjonalt normaliseres de som aktør. Med idretten kommer influenserne og turistene. Idretten har en enorm evne til å skape positive assosiasjoner, og det kan medføre at menneskerettighetssituasjonen blir glemt, sier Tangberg.

– Selv om Neymar ikke har noe ansvar for hva som skjer i Saudi-Arabia, så er det dette han blir en del av, legger han til.

Ifølge Amnesty ble 196 personer henrettet i Saudi-Arabia i 2022, mot 65 året før. Landet har ikke pressefrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet eller demokrati.

– Saudi-Arabia fremstår som et ganske annerledes land enn hva det var for 10-15 år siden, hvor veldig mye underholdning var forbudt og hvor særlig kvinners deltakelse i samfunnet var mye mer begrenset. Likevel er vi i Amnesty International ekstremt bekymret for situasjonen i landet, sier Tangberg.

– Risiko for migrantarbeidere

Det har vært framskritt for kvinners rettigheter som muligheten til å kjøre bil, søke om pass og å reise uten tillatelse fra mannlig verge, men:

– Likevel er det et mannlig vergesystem som medfører at kvinner diskrimineres på en lang rekke områder i livet sitt, sier Tangberg.

– Menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia har faktisk, på en rekke områder, utviklet seg i negativ retning, selv om det på overflaten ser ut som et mer liberalt samfunn, fortsetter han.

– Og selv om idrett kan medføre positiv utvikling, kan den også medføre menneskerettighetsbrudd. Dersom de skal oppgradere stadioner og treningsanlegg, slik Cristiano Ronaldo har etterlyst, er det en stor risiko for at det er migrantarbeidere som vil utføre dette arbeidet i praksis. Det er en meget utsatt gruppe, som Saudi-Arabia er avhengig av, sier han.

Den saudiarabiske serien består av 18 lag og startet nylig opp.