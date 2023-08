Utøvertransport krasjet utenfor stadion: – Forferdelig

Verdensmesteren på 100 meter, Noah Lyles, var med da transporten til den første semifinalen på 200 meter kolliderte med en annen buss utenfor VM-stadion.

To busser kræsjet inn i hverandre utenfor VM-arenaen i Budapest. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 20:35 Oppdatert: 24.08.2023 20:58

– Det var skummelt. Det skjedde så fort, sier Andrew Hudson fra Jamaica til NRK. Han fikk glass i høyre øye og måtte til medisinsk behandling.

– Se på disse bussene med utøvere. De smeller bare i hverandre med ganske god fart, kommenterte NRKs Jann Post til TV-bildene.

En av de frivillige ble kastet ut av bussen som kolliderte med utøverbussen. Mannen reiste seg raskt, men hadde tydelig vondt etter smellen.

– Det var jo forferdelig. At det går an. Det kunne gått mye verre for utøvernes del, følger Christina Vukicevic Demidov opp. Hun kaller det hele en «arrangørtabbe».

Semifinaleheatet ble utsatt.

TV-bildene viser at sørafrikanske Luxolo Adams tar seg til hodet etter smellen.

– Vi får håpe at det ikke ødelegger VM-prestasjonen hans. Det var ikke bra, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Det gikk greit med alle de åtte utøverne i bussen. Samtlige stilte i den forsinkede semifinalen. Noah Lyles vant suverent på den gode tiden 19,76 – den beste tiden i de tre heatene.