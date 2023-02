Hovland-storspill stoppet av uvær – gjenopptas søndag

Viktor Hovland (25) fortsatte klatringen i PGA-turneringen i California lørdag, men halvveis på runden sørget været for en stopper for det.

I AKSJON: Viktor Hovland i California lørdag.

04.02.2023 21:41 Oppdatert 04.02.2023 23:55

På de ni hullene Hovland rakk å fullføre på den tredje runden av AT&T Pebble Beach Pro-Am gikk han to under par, og med det har Ekeberg-mannen kommet seg til åtte under par totalt.

Med det ligger han på en delt sjetteplass, fire slag bak lederen Peter Malnati. Amerikaneren rakk på sin side tolv hull før rapportene om lyn- og tordenbyger kom:

Runden gjenopptas klokken 17:00 norsk tid søndag.

Hovland fikk en strålende start på runden med eagle på hull to og birdie på hull tre. På det femte hullet ble det bogey, mens de resterende seks hullene gikk nordmannen på par.