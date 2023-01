Bergeruds redningsprosent halvert: – Vet jeg har nivået inne

KATOWICE (VG) Torbjørn Bergerud har vært høstens store spiller i norsk eliteserie. Men i VM har det startet svakt for Norges sisteskanse.

HODESMELL: Torbjørn Bergerud startet Nederland-kampen med å få en ball i hodet tirsdag.

19.01.2023 09:34

Kolstad har vunnet 14 strake kamper i eliteserien. Bergerud har tatt 42 prosent av skuddene for sin nye klubb. Men i VM-åpningen er redningsprosenten redusert til det halve. 21 prosent.

Landslagets mangeårige førstevalg har bare tatt ni skudd. Kristian Sæverås har levert langt bedre (36 prosent).

– Jeg føler meg bra. Kroppen er «fit». Jeg har vært litt uheldig. Jeg har ikke fått fulltreff fra start. Men hodet er skarpt, beskriver Bergerud selv foran torsdagens VM-kamp mot Serbia.

– Det er ingen grunn til at jeg ikke skal bli bedre, mener han selv. Kolstad ble tidlig slått ut av European League. Dermed forsvant den internasjonale arenaen for Bergerud. Han er hjemme i Norge igjen etter syv år i utenlandske klubber.

– Forskjellen er stor. Men det er jeg forberedt på. Jeg vet jeg har nivået inne. Jeg vet at jeg skal finne det i løpet av mesterskapet, sier 28-åringen.

– Man skal være klar på at det kommer enda skarpere avslutninger. Det er ingen hvileskjær. Ikke i noen situasjoner. I perioder er det litt enklere i Norge, men det nivået skal jeg finne frem.

Fakta Bergeruds forskjell Eliteserien: 121 redninger/285 skudd = 42 prosent VM-åpningen: 9 redninger/43 skudd = 21 prosent Vis mer

Landslagssjef Jonas Wille sier:

– Plusset han har med seg fra norsk liga, er at selvtilliten er veldig bra. Det er altfor tidlig å trekke konklusjoner etter halvannen VM-kamp.

Bergerud har nesten alltid dominert når Norge har gjort det bra. Senest som banens beste spiller da Norge sikret EM-bronse 2020.

– Jeg tror Torbjørn får et bra mesterskap. Det er snakk om å få treff i én kamp så er han i gang, sier Jonas Wille.

Han sier at det ikke er bestemt hvilken målvakt Norge starter med mot serberne. Mot Nederland plukket Wille av Torbjørn Bergerud av banen etter bare 16 minutter.

Det var en tøff halv omgang for målvakten fra Åros utenfor Drammen. Nederland spilte seg til åpne sjanser. Og det hele begynte med et skudd rett i fleisen fra Nederlands Dani Baijens.

– Det er aldri noe godt. Men denne gangen ble jeg ikke truffet så mye fra siden. Ballen kom ikke så overraskende på. Da klarer man bedre å stå mot de trøkkene, forklarer Bergerud.

BLIR UTFORDRET: Kristian Sæverås har vært et par hakk bedre enn Torbjørn Bergerud i VM-starten.

Treffet var som et ekko fra fjorårets EM i Slovakia.

– Det var ikke mitt mesterskap i fjor når det gjelder hodetreffere, sier Bergerud med et smil.

Han fikk til sammen fire baller i hodet rett før og under EM. Mesterskapet ble brått avsluttet med at Bergerud testet positivt for corona før siste kamp.

– Det var en tøff omgang for meg. Det var fantastisk at det ble corona til slutt. Litt artig, sier en leende Bergerud som allerede har fått en liten trøndersk schwung på språket. Det meste stemmer i Trondheim. Han venter barn med samboer Karoline Dahl.

– Føler du deg presset når Sæverås presterer som mot Nederland?

– Nei, jeg føler ikke noe press. Vi er et team som skal jobbe sammen, svarer Torbjørn Bergerud.

Men det er ikke tvil om at Kristian Sæverås er kommet nærmere statusen som førstekeeper i sitt femte strake internasjonale mesterskap.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å spille. Men jeg tenker ikke så mye på konkurransen. Vi er et team som må jobbe sammen hvis Norge skal gjøre det bra i VM. Jeg backer Torbjørn når han står og han backer meg. Det er ikke noe jeg tenker på, sier 26-åringen opprinnelig fra Oslo.

Han får til daglig tøff matching i den tyske klubben Leipzig. Men denne sesongen startet elendig.

– Hele laget var rett og slett dårlig og tapte syv av de første åtte kampene. Men så fikk vi ny trener og ny energi. Etter det så har gått veldig mye bedre for min del. Jeg har fått bygd opp selvtillit igjen. Det har vært en jevn stigning, sier Kristian Sæverås.