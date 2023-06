Djokovic med klar melding til VG om Ruud: – Ikke hans siste finale

PARIS (VG) Etter sin historiske triumf forteller Novak Djokovic (36) til VG hvilken felle Casper Ruud (24) ikke må gå i etter sitt tredje finaletap.

fullskjerm neste FINALE: Novak Djokovic (t.v.) vant French Open-finalen mot Casper Ruud søndag, og kunne motta sitt Grand Slam-trofé nummer 23. 1 av 3 Foto: Thibault Camus / AP

11.06.2023 22:01 Oppdatert 11.06.2023 22:16

Da Novak Djokovic slo Casper Ruud ble han den herrespilleren med flest Grand Slam-titler. Samtidig deppet Ruud over tap i nok en Grand Slam-finale.

– Stol på meg, det er ikke så lett. Hver Grand Slam er som å bestige et fjell fra begynnelsen av. Grand Slam er turneringene alle drømmer om å spille fra de er unge, derfor er alle motivert til å spille sin beste tennis der, å sette et avtrykk på turneringen, sier Djokovic til VG.

Djokovic møtte pressen sammen med kone, sønn og datter i pressesenteret i 21-tiden søndag kveld. I over en halvtime svarte han på spørsmål fra internasjonal presse. Presserommet var stappfullt. Han hyllet sin norske motstander.

– Casper er den mest hardtarbeidende spilleren på touren, så han fortjener suksessen. Han er en av de mest stabile spillerne vi har hatt de siste fem årene. Det er uheldig for ham å tape sin tredje Grand Slam-finale, men jeg er sikker på at dette ikke er hans siste finale, sier Djokovic til VG.

Ruud tapte French Open-finalen mot Rafael Nadal og US Open-finalen mot Carlos Alcaraz i fjor. Søndag ble det tap 7–6, 6–3, 7–5.

Novak Djokovic vant sin første Grand Slam i 2008, da han gikk til topps Australian Open. Deretter gikk det tre år før han tok sin neste tittel, samme sted. Og det er her Djokovic mener noe av nøkkelen ligger for Ruud fremover, selv om han har tre finaletap så må han ikke begynne å tvile på seg selv. Djokovic innrømmer at han begynte å tvile på seg selv, da han måtte vente tre år på neste tittel.

HISTORISK: Novak Djokovic har vunnet flere Grand Slam-turneringer enn noen annen herrespiller, tallet er 23.

– Jeg tapte finaler og semifinaler, mest mot Roger Federer eller Rafael Nadal. Jeg begynte å tvile på meg selv. Du kommer langt, men faller på siste hinder, du begynner å stille spørsmål. Men Casper virker å være en kar som ikke lar det å mislykkes ta ham ned. Han lærer, sier Djokovic til VG, før han tar en liten pause og korrigerer seg selv.

– Men hva er å mislykkes? Å spille Grand Slam-finale er en utrolig suksess. Casper vil lære fra erfaringen og bli sterkere og bedre.

Djokovic og Ruud har møtt hverandre frem ganger. Ruud har aldri vunnet ett sett mot den serbiske verdensstjernen.

De spilte foran en rekke kjente superstjerner fra idretts- og filmverden på grusen i Paris. Første sett ble jevnt, i resten av kampen var Djokovic best og kontrollerte inn til seier.

Den serbiske tennislegenden mener Casper Ruud har kvaliteter til å vinne en Grand Slam.

– Han er veldig nære. Han må stole på seg selv. Han har disiplin og dedikasjon. Det er kjernen du må ha for å nå toppen, sier Djokovic til VG.

PS! Rafael Nadal har 22 Grand Slam-titler, og gratulerte Djokovic med historisk kveld søndag.