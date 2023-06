Trump roser omstridt golf-sammenslåing: – En stor, vakker og vidunderlig avtale

Rivaliseringen mellom PGA og Saudi-eide LIV-touren har vært stor. Nå har de valgt å begrave stridsøksen, til store glede for Donald Trump.

GOLFENTUSIAST: Tidligere president i USA er strålende fornøyd med avtalen mellom PGA og LIV. Vis mer

– Fantastiske nyheter fra LIV Golf. En stor, vakker og vidunderlig avtale for den herlige golfverdenen. Gratulerer til alle, skriver tidligere president i USA, Donald Trump, på Truth Social. Truth Social.Donald Trumps egne sosiale medium. Truth social ble etablert i 2021.

Golfentusiasten Trump har tidligere hyllet omstridte LIV, som er eid av den saudiarabiske stat. Han har beskrevet eierne bak som: «Fenomenale mennesker, med fantastisk glød og utømmelig med penger».

Fakta Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. Vis mer

De to golf-organisasjonene PGA og LIV bekrefter samarbeidet selv i en delt uttalelse. Også europatouren slår seg sammen med de to organisasjonene.

Flere har kritisert de som promoterer LIV med bakgrunn i menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia.

– Vi har menneskerettighetsproblemer i USA også, svarte Trump til New York Times da han ble konfrontert med temaet.

Trump eier flere golfbaner og har invitert LIV-touren til å spille på banene hans. Underveis i turneringen fikk han spørsmål om hva han mente om at eierne bak LIV skal ha hatt tette bånd til de som sto bak 9/11-angrepene 9/11-angrepeneTerrorangrepet i USA 11. september 2001 er det mest omfattende terrorangrepet som har skjedd på amerikansk jord. I alt ble 2996 mennesker drept, de fleste da to fly kjørte inn i World Trade Center i New York. Terrorangrepet fikk betydelige konsekvenser både i USA og globalt og blir ofte omtalt metonymisk som 11. september eller det engelske 9/11. Kilde: SNL.no.

– Vel, ingen har kommet til bunns i 9/11, dessverre, sa han til ESPN.

Samarbeidet mellom LIV og PGA fører til at de beste spillerne får en felles arena å konkurrere på. Spliden startet for alvor da LIV-tour ble etablert i 2021 og hadde sin første event i 2022. Spillerne måtte forlate den mest prestisjetunge PGA-touren for å kunne spille i LIV.

Dustin Johnson var blant dem som valgte å gjøre det. Ved å spille i den lukrative LIV-turneringen tjente han én million kroner for hvert golfslag han tok.

PGA og LIV har kjørt flere søksmål mot hverandre de siste månedene. LIV har saksøkt PGA for at de ikke har tillatt LIV-spillere i deres turneringer. PGA kom så med et motsøksmål der de hevdet LIV kvalte konkurransen. Etter enigheten er nå alle rettstrusler lagt bort.

– En fantastisk dag, skriver LIV-golfer Phil Mickelson på Twitter.

Han er blant flere stjerner som valgte å forlate PGA-touren for å spille i LIV. Også Bryson DeChambeau og Brooks Koepka valgte å ta tilbudet fra Midtøsten forrige sesong.

Rory McIlroy (34) er blant golfens største profiler. Han har vært tydelig i kritikken mot de som valgte å takke ja til tilbudet fra LIV. Han forteller at han har mistet venner som en følge av at kollegaer har forlatt PGA-touren.

– Jeg tror det er første gangen i mitt liv jeg har kjent på svik. Det er en ugjenkjennelig følelse for meg, sa McIlroy til The Guardian i fjor.

Viktor Hovland utelukket ikke å begynne å spille i LIV-touren, men han har vært blant profilene som har blitt værende i PGA-touren. Nå slipper han altså å ta valget, nå som sammenslåingen er et faktum.