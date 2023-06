RBK får enklere vei inn i Europa

Trønderne slipper å møte de antatt beste lagene i den tredje kvalik-runden i Conference League.

RBK-trener Kjetil Rekdal skal for første gang lede laget i en Europa-kvalik i sommer.

12.06.2023 15:48 Oppdatert 12.06.2023 16:23

Fjorårets tredjeplass i Eliteserien gir Rosenborg en plass i kvaliken til Conference League Conference Leagueden lavest rangerte klubbturneringen i Europa (nivå tre). Trønderne slipper å spille den første kvalik-runden, og går inn i den andre runden som et seedet lag et seedet lagmøter dermed antatt svakere motstand, altså et useedet lag.

Nå er det klart at RBK også blir seedet i den tredje kvalik-runden – gitt at de går videre fra den andre runden. Dermed unngår trønderne å møte lag som Club Brügge, FC Basel og AZ Alkmaar i den tredje runden.