Styrkeprøven kan bli avlyst - frykter for rittets fremtid

En drøy uke før Styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo, er det helt i det blå om rittet får tillatelse.

Sykkellaget Trønderekspressen på siste finpuss før Styrkeprøven i 2018. Nå er rittet truet av nedleggelse. Vis mer

– Dette kan være kroken på døra permanent for rittet. Dersom vi ikke får gjennomført i år, er det usikkert hva eierklubbene våre vil gjøre med arrangementet. En avlysning vil påføre oss et stort økonomisk tap. Så er det også usikkert om det i det hele tatt er noen som vil planlegge med å sykle Trondheim-Oslo fremover når det er så stor usikkerhet knyttet til arrangementet, sier styremedlem Thomas Svane Jacobsen i Styrkeprøven.

Det var nettstedet landevei.no som først omtalte saken.

Avgjørelse fredag

Onsdag denne uken møttes representanter fra rittet, Vegvesenet og politiet. Fredag faller avgjørelsen.

– Det er klart vi er spente. Vi synes møtet var positivt, men det er fortsatt slik at vi er uenige om en del forhold når det gjelder arrangementet og hvordan det skal gjennomføres. Et hovedproblem virker å være at vegmyndighetene ikke ønsker å tillate sykling på veier hvor det normalt ikke er tillatt å sykle. Dette har det blitt gitt dispensasjon til i alle år, sier Jacobsen.

Vil anke avslag

Styrkeprøven varsler at de vil anke et eventuelt avslag fra Vegvesenet videre til Vegdirektoratet. Den veien måtte arrangørene også gå i fjor, da Styrkeprøven var tilbake etter to års korona-pause. Det endte med at rittet ble gjennomført, men med to store endringer. Starten ble flyttet fra fredag kveld til grytidlig lørdag. I tillegg ble det innført totalforbud mot følgebiler.

– Du kan trygt si at det er en slitsom situasjon, og vi skulle gjerne brukt kreftene på helt andre ting. Men vi planlegger med arrangementet, og jobber som om det skal arrangeres neste lørdag, sier styremedlem Jacobsen.

– Trist situasjon

Det trønderske samarbeidslaget Trønderekspressen har vunnet de fire siste utgavene av Styrkeprøven. De er sterkt kritiske til at det igjen er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av rittet - og hele arrangementets eksistens.

– Det er en veldig spesiell situasjon, og det er litt trist at vegmyndighetene legger så mange hindringer i veien, som vi føler at de gjør. Det er synd at noen vil et slikt tradisjonsrikt ritt til livs, sier lagleder Hans Jørgen Rambech i Trønderekspressen.

Laget begynte oppkjøringen til årets ritt allerede i månedsskiftet august/september i fjor, og satser på å forlenge seiersrekka med 30 syklister til start kommende helg.

Uheldige signaler

Rambech beskriver Styrkeprøven som et av de viktigste rittene på mosjonsnivå i Norge.

– Vi deltar på mange andre ritt også, men det er Styrkeprøven som for alvor motiverer oss. Det er Styrkeprøven som virkelig er drivkraften i Trønderekspressen. Det gir oss et felles mål å jobbe mot, og skaper et veldig samhold i sykkelmiljøet i Trondheim. Jeg mener det sender noen veldig uheldige signaler dersom rittet blir lagt ned. Sykkelinteressen i Norge er økende, men det har blitt veldig vanskelig å arrangere ritt. Skulle Styrkeprøve måtte innstille, blir det bare en ny ting i rekken av negative ting rundt sykling i Norge, sier han.