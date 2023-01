Kjetil Jansrud venter sitt andre barn: – Kommer til å bli nok et fantastisk år

Tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud (37) forteller på Instagram at han og kona Benedicte Isabel Mortensen (33) venter et barn i juni.

BLIR FORELDRE FOR ANDRE GANG: Benedicte Isabel Mortensen (t.v.) og Kjetil Jansrud på rød løper i juni 2022.

07.01.2023 15:29 Oppdatert 07.01.2023 15:48

Saken oppdateres.

– 2023 kommer til å bli nok et fantastisk år, skriver Jansrud på Instagram.

– Gleder meg til å ønske enda et medlem velkommen til Jansrud-familien i juni.

I 2020 ble Jansrud far for første gang, da han og Mortensen fikk en jente. Sommeren 2022 giftet Jansrud og Mortensen seg.

Kjetil Jansrud la opp som alpinist i mars i fjor, og kan se tilbake på en strålende karriere.

I OL tok han ett gull, to sølv og to bronse, mens det i VM ble ett gull og to sølv.