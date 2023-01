Klæbo involvert i uhell: – Johannes sparket av staven min

07.01.2023 14:10 Oppdatert 07.01.2023 15:50

– Syv minutter før jeg skulle starte, røk glidelåsen på skidressen. Så jeg sto der med bar mage og en ødelagt glidelås. Heldigvis kom det en reservedress fem minutter før start, forteller Klæbo til VG etter lørdagens seier på 15 km fellesstart.

Med et lite glimt i øyet skylder han på at han har vunnet så mye ost i premier den siste tiden og at dressen er «extra small».

– Hvor stort kaos var det?

– Det er kjipt å gå 15 km i skyggen med bar mage, det hadde ikke tatt seg veldig godt ut.

Det trønderske fenomenet satte ny rekord ved å vinne sin sjette strake seier i Tour de Ski. På oppløpet spurtslo han Pål Golberg og hjemmehåpet Franscesco De Fabiani.

Nå er 26-åringen «Monsterbakken» opp unna sin tredje sammenlagtseier i touren. Sveitsiske Dario Cologna har rekorden med fire. Klæbos forsprang søndag er 1:02 minutt til Calle Halfvarsson og 1:14 til Pål Golberg.

Fakta Tour-stillingen

Tour de Ski (6 av 7 etapper): 1) Klæbo 2.12.23, 2) Halfvarsson 1.02 min. bak, 3) Golberg 1.14, 4) Pellegrino 1.27, 5) Krüger 1.45, 6) Holund 2.02, 7) Tønseth 2.10, 8) Cyr 2.18, 9) Ben Ogden, USA 2.24, 10) Røthe 2.28. Øvrige norske: 12) Skar 2.36, 18) Iversen 3.32, 22) Moseby 3.57. Vis mer

Underveis i fellesstarten var Klæbo involvert i et uhell. Ved toppen av en utforbakke skal Ben Ogden ha satt sin stav mellom skiene til Klæbo, og amerikanerens stav knakk.

– Det var kanskje litt min feil, men han må ta litt av skylden selv også. Det er trangt på toppen og han blir ivrig ved å sette ned staven. Det må du ikke gjøre, vet du, sier Klæbo.

I ettertid pratet de sammen.

– Jeg sa bare beklager - og at det var jeg som knakk staven hans og at det ikke var meningen.

22-åringen tok det hele med et stort smil og er stum av beundring over Klæbo.

– Johannes sparket faktisk av staven min i en sving. Men det gikk fint, jeg fikk en ny ganske kjapt, sier Ogden.

– Var det Klæbos feil?

– Nei, det var kanskje min feil. Jeg vet ikke. Han var involvert, men det gjør det bare kulere for meg. Han er kongen, sier Ogden - som vakte oppsikt i fredagens sprint.

– Han beklaget til meg. Jeg synes det var veldig fint.

– Hva kan du si om Johannes, som har vunnet alle seks etappene?

– Han er den beste som noen gang har holdt på med dette. Det er frustrerende, fordi alle vil være med å kjempe, men det er historie vi er med på. Jeg føler meg heldig som får være med på dette.

Klæbo har vunnet 12 av 14 renn han har stilt opp i denne sesongen.

– Jeg tror han synes det er litt kjedelig, svarer lagkamerat Emil Iversen.

Tross dress-trøbbel og ha vært innblandet i et uhel, så det aldri ut som noe truet Klæbos seier.

– Det er ingen som er god nok til å gjøre det i dag: Gå fra ham og bli kvitt ham, sier trener Arild Monsen til VG.

Hans Christer Holund bare rister på hodet da VG spør om det er mulig å gjøre noe med Klæbo før oppløpet.

– Sjansen er større om man reiser og trener...

– Er det noen som tror på at de kan slå ham?

– Nei, ikke i dag. Så ærlig må man være. Fakta er at han er bedre enn oss, sier Holund.

Simen Hegstad Krüger sukker litt og svarer «vi gjør det vi kan».

– Alle vet at det er en som er solekar favoritt. Jeg skal love deg at vi prøver. Nå må vi innse at Klæbo er best, sier Krüger.

I intervjuet med Viaplay rett etter seieren, stusset Klæbo litt over én ting.

– Jeg er veldig overrasket over at Calle ikke prøver mer. Det så ut som han hadde spikerfeste oppover der, sa han.

Halfvarsson var frustrert da VG spurte han om dette.

– Jeg var kjempepigg og var ikke ett gram sliten. Planen var å komme inn i dragsuget, men da skulle jeg helst vært litt nærmere. I stedet fikk jeg med meg bedrøvelig med fart, forklarer svensken.