Måtte google Trondheim før han signerte

Janus Smarason visste knapt noe om Trondheim da tilbudet fra Kolstad kom. Nå ser håndballstjernen fram til trøndersk vinter. Da skal han teste langrennsferdighetene.

27. okt. 2022 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

Den islandske playmakeren var sentral da Elverum ble slått i det nervepirrende toppoppgjøret i Trondheim Spektrum lørdag.

Foran over 9000 tilskuere regisserte Janus Smarason Kolstads angrep, dunket inn sju mål, pådro seg to utvisningsminutter og fikk et rødt kort i sluttsekundene.