Northug-renn blir en 100 kilometers avslutning på Ski Classics: – Tøffeste løpet på hele touren

På en pressekonferanse i Oslo kunne Petter Northug meddele at hans eget skirenn «Janteloppet» blir det siste rennet av neste års Ski Classics.

Petter Northugs «Janteloppet» blir avslutning på Ski Classics neste sesong. Vis mer

«Janteloppet» er et skirenn som har vært arrangert på Hafjell hver vinter siden 2019. De første fire årene var Red Bull hovedsponsor, men før fjorårets arrangement ble det klart at den østerrikske energidrikk-produsenten hadde trukket seg ut og Northug Crucible gikk inn som eier.

– Vi ønsker at det skal være en skifestival som alle kan ta del i. Vi ønsker at Janteloppet skal være et gjevt renn å vinne, sa Northug.

Forrige sesong fikk også «Janteloppet» status som et Ski Classics Challengers-event. Det vil si at Pro Team-registrerte utøvere kunne samle poeng til Ski Classics Champions og Youth-konkurransene.

Nå har rennet imidlertid blitt et ordentlig Ski Classics-renn og skal avslutte neste års sesong. Rennet arrangeres 13. april. Finalen blir en 100 kilometer på Mosetertoppen på Hafjell og er fullt integrert i Protouren,

– Vi ønsker at det skal være en skikkelig g rand finale . En skikkelig fyrverkerifest. 100 kilometeren vil være det tøffeste løpet på hele touren, sa David Nilsson, daglig leder for Ski Classics

– Jeg har alltid vært glad i de lange løpene. Det var det som var min forse da jeg var en vanlig skiløper også. Det var det som trigget meg, så jeg synes Ski Classics har et veldig spennende produkt, la Northug til.

Eget lag

Skilegenden hadde en eventyrlig langrennskarriere med 38 verdenscupseire, fire OL-medaljer og utrolige 16 VM-medaljer. Forrige sesong gjorde 37-åringen comeback på elitenivå i langløp.

Northug kunne røpe at han tar fatt på en ny sesong i Ski Classics til vinteren.

– Jeg skal gå og ha eget lag i år også. Det er et veldig kult konsept å ta del i og nå er det ekstra motivasjon når vi har et eget løp også, sa Northug.

– Det kommer flere nyheter om laget etter hvert, la han til.

15 løp

Ski Classics-sesongen starter i østerrikske Bad Gastein 9. desember og har totalt 15 løp i løpet av sesongen. De norske ProTour-rennene Birkebeinerrennet, Reistadløpet og Summit 2 Senja er også en del av neste års kalender.

Ski Classics har blitt arrangert siden 2011 under det samme navnet og fikk forrige sesong to svenske vinnere sammenlagtvinnere. Emil Persson vant herreklassen, mens Ida Dahl gikk til topps i kvinnenes klasse.