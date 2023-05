Sport Tennis Tennisfansen savner sin konge. Er vikaren norsk?

PARIS (Aftenposten): Rafael Nadals ansikt hjemsøker storturneringen French Open. Men fraværet hans kan være avgjørende for konkurrentene, blant andre Casper Ruud.

30.05.2023 06:45

Novak Djokovic, Casper Ruud, Carlos Alcaraz og Iga Swiatek. De er bare fire av et lass med tennisstjerner som er å se i French Open French OpenOgså kalt Roland-Garros. Er én av tennisens fire Grand Slam-turneringer. .

Men du behøver kun å gå noen meter fra hovedinngangen for å skjønne at den største er han som ikke er her. Foran deg har du plutselig en tre meter høy utgave av Rafael Nadal i stål, fryst for evig i et av spanjolens karakteristiske forehandslag.