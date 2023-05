Langrennsprofiler utfordre landslaget med ny satsing: – Har samlet fire surrehoder

Med Mikael Gunnulfsen i spissen lanserer fire langrennsprofiler sitt eget lag foran kommende sesong. Ambisjonene er skyhøye.

Mikael Gunnulfsen står i spissen får en nysatsing i norsk langrenn.

24.05.2023 15:11

Gunnulfsen utgjør sammen med Mattis Stenshagen, Jonas Vika og Eirik Mysen kvartetten i nystartede Team Swix.

– Med verdenscupseier, flere starter på det øverste nivået og en U23-tittel innad i gruppen forrige sesong, så er selvtilliten på topp og vi er sikre på at potensialet er på et nivå som kan utfordre både landslag og de andre store lagene i sirkuset, sier Gunnulfsen.

Han understreker videre at løperne er lettet over å ha fått på plass rammene rundt nysatsingen.

– Vi har samlet fire surrehoder på samme lag. På tross av det så er jeg sikker på at vi kommer til å bli en bra gruppe med gode diskusjoner om hvordan vi skal optimalisere hverdagen for å bli best mulig. Det er målet til alle fire, sier den frittalende telemarkingen.

Satser tøft

I støtteapparatet får de oppfølging av blant andre trener Torstein Dagestad og smører Even Kristoffersen. Swix bidrar med folk som skal preparere skiene.

– Det er få, trolig ingen, andre lag som kan slå i bordet med samme smøreopplegg som oss. Ikke bare har vi fått med oss en av landets beste smørere i Even Kristoffersen, men i Swix har vi også med oss de som utvikler og lager verdens beste fluorfrie skismøring, sier Gunnulfsen.

Det nye laget satser primært mot tradisjonelt langrenn, men løperne kan bli å se i langløpsklassikere som Marcialonga, Vasaloppet og Birken.

Mattis Stenshagen var inne på sprintlandslaget for flere år siden, men falt ut etter en tung periode. De siste årene har han slått tilbake med sterke resultater både i verdenscup og nivået under.

Skyhøye ambisjoner

– Ambisjonen min er skyhøy: Jeg skal ta medalje i VM om to år. Det betyr at jeg må være god nok til å kjempe om pallplasser i verdenscup allerede kommende sesong, sier Follebu-løperen.

Jonas Vika kommer fra Norges Skiforbunds regionlag for Innlandet. Han fikk sin debut i verdenscupen denne sesongen.

Gunnulfsen ble på sin side nummer fire på 20-kilometeren i verdenscupen i Lahti i slutten av mars. Han var også del av det norske laget som tok en verdenscupseier i stafett på Beitostølen før jul i fjor.

Eirik Mysen har en 16.-plass i verdenscupen som beste resultat.