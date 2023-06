Ranheim så rødt – vant med én mann mindre

Tidlig i andreomgangen måtte målscorer Ruben Alte forlate banen etter to gule kort. Like før slutt unngikk Ranheim en cupskrell på Myra.

Ruben Alte jubler for 1–0 på Myra etter et godt Ranheim-angrep – senere ble han utvist. Vis mer

Strindheim 1–3 Ranheim

STRINDHEIM: – Vi reagerer fantastisk bra. Først samler vi oss i en periode, før vi tar over kampen. Vi ser at vi er godt trent og vi setter to mål på dem (med én mann mindre). Når vi scoret 2–1, var det over. Så smeller Morten også til.