Hamilton viste oppløftende fart med oppgradert bil – Verstappen klaget

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton kommer til start i Monaco Grand Prix med splitter ny bil og viste oppløftende takter på fredagens første trening.

Lewis Hamilton kjørte i ny bil fredag, men ankom til Monaco med båt.

26.05.2023 16:02

Mercedes har gjort oppgraderinger på bilen til helgens VM-runde, og det er knyttet stor spenning til hvilken effekt det vil få for tempoet Lewis Hamilton og George Russell er i stand til å holde.

Fredagens innledende trening var i så måte oppløftende for Mercedes og den profilerte teamsjefen Toto Wolff. Lewis Hamilton hadde tredje beste tid.

Ferrari-fører Carlos Sainz var raskest, mens Fernando Alonso fulgte deretter.

At Mercedes har gjort synlige grep med bilen er det liten tvil om.

– Nå får vi se hvordan denne bilen ser ut, og den ser jo helt annerledes ut enn den gjorde tidligere denne sesongen og i fjor også, sa Viplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Neppe konklusjon

Ekspertene advarer samtidig mot å tro at helgens kjøring gir fullgode svar på hvor stor effekt Mercedes får av oppgraderingene som er gjort.

– Det var meningen at de skulle komme med denne oppgraderingen til Imola, som er en bane av en helt annen karakter enn dette, så det er ikke sikkert vi får noen direkte konklusjon etter denne helgen i Monaco. Det er så spesielle forhold her med hensyn til aerodynamikk på denne banen som er så langsom, sa Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Den forrige VM-runden på Imola måtte avlyses som følge av den verste flommen i Italia på hundre år.

Like raskt som for Hamilton gikk det ikke for regjerende verdensmester Max Verstappen fredag. Nederlenderen klaget flere ganger på teamradioen over at bilen hans fikk fungerte som den burde.

Han hadde bare sjette raskeste tid.

Tøff Albon-krasj

– Den er litt ruskete denne første treningen for Red Bull, sa Isdal.

– Den ser jo ikke lettkjørt ut i det hele tatt, den bilen, sa kollega Gulbrandsen.

Krasj på trening ble det for både Alex Albon og Nico Hulkenberg. Særlig Albons bil hadde store skader.

Det skal kjøre ny treningsomgang senere fredag. Spørsmålet er om Williams-mekanikerne rekker å få bilen til Albon klar til den.