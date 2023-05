Verstappen raskest i Monaco – Sainz krasjet

Max Verstappen noterte beste tid under fredagens 2. treningsomgang før helgens VM-runde i Formel 1, foran Ferrari-duoen Charles Leclerc og Carlos Sainz.

Lewis Hamilton kjørte i ny bil fredag, men ankom til Monaco med båt. Vis mer

I sin Red Bull var VM-leder Verstappen 0,065 sekund foran hjemmehåpet Leclerc, som vanligvis sliter med å få det til i hjembyens gater. Sainz var raskest i den første treningsomgangen, men bare tredje raskest senere på dagen. Da forårsaket han rødflagg ved å sneie en barriere så hjulet løsnet.

Lewis Hamilton kom til Monaco med splitter ny bil og viste oppløftende takter med tredje beste tid på første trening, men Mercedes-føreren var bare sjette best i den andre økta. Han var nesten et halvsekund langsommere enn Verstappen og bannet i teamradioen da han ble informert om tidstapet.

– Bilen vil ikke gå fortere, sa han.

Utfordring

Red Bull-førerne har dominert sesongen så langt. Verdensmester Verstappen har vunnet tre løp og lagkamerat Sergio Pérez de to andre. Mange håper at de trange gatene i Monaco vil føre til et mer spennende løp denne helgen. Verstappen varslet at han ikke akter å tillate det, men teamsjefen tar intet på forskudd.

– Monaco er en stor utfordring for oss sammenlignet med andre baner, sa Christian Horner til Sky.

Pérez slet med å få opp farten fredag og var bare sjuende best.

41-årige Fernando Alonso viste god kjøring i sin Aston Martin med 2.- og 4.-plass i de to treningsomgangene. Lando Norris i McLaren overbeviste også med femte beste tid i siste omgang.

Må vente

Mercedes har gjort oppgraderinger for å løse problemene som har gjort bilen lite konkurransedyktig de siste sesongene, men mest sannsynlig må man vente til neste løp i Barcelona for å se den fulle effekten av endringene.

Søndagens løp blir det første på tre uker. Den forrige VM-runden på Imola måtte avlyses som følge av den verste flommen i Italia på hundre år.

Krasj på trening ble det for både Alex Albon og Nico Hülkenberg. Særlig Albons bil fikk store skader.