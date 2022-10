Nå får hopperne solid lønnshopp – men ikke alle

Premiepengene har vært uforandret i en årrekke. Til vinteren kan Robert Johansson og hopperne se frem til et skikkelig lønnshopp. For Maren Lundby og kvinnehopperne vil ikke lønnsslippen bli like fet.

FÅR MER Å RUTTE MED: Robert Johansson fotografert under avslutningen av hoppuka i vinter.

En enkeltseier i verdenscupen i hopp vil nå betales med 12.000 sveitsiske franc, rundt 130.000 norske kroner. Det er en økning på 20 prosent.

– Premiesatsene har vært uforandret i over ti år, så vi er fornøyde med dette, sier hoppernes utøverrepresentant Robert Johansson til VG.

De satsene som nå er foreslått gir 103.000 kroner for en 2. plass (økning på 18,75 prosent) og 81.000 kroner for en 3. plass (+ 25 prosent).

4., 5. og 6. plass betales heretter med henholdsvis 65.000, 56.000 og 49.000 kroner.

Robert Johansson er også fornøyd med at man øker satsene til samtlige 30 hoppere som tar seg til en finale.

– Det er bra at økningen fordeles jevnt utover topp 30, konstaterer Johansson.

– Premiesatsene har stått stille siden 2009, så en økning var på tide i forhold til prisøkningen ellers i samfunnet. Personlig er jeg positiv til å få bedre betalt for den samme jobben, noe sikkert alle andre også er, sier Halvor Egner Granerud.

Premiepengene til kvinnene er fortsatt beskjeden sammenlignet med herrene. En verdenscupseier betales nå med 4000 sveitsiske franc, nesten 44.000 norske kroner, mot 3800 tidligere.

Det er 86.000 kroner mindre enn hva gutta får. En 2. plass gir nesten 35.000 kroner (før: 29.000), mens den siste plassen på pallen betales med vel 26.000 kroner.

– Det er selvfølgelig er utfordring, mange av utøverne har ikke mulighet til å være idrettsutøvere på heltid fordi premiepengene er såpass lave, og dette er jo ikke positivt for utviklingen av sporten heller. Så det er bra det diskuteres, og det eneste jeg håper er at i hvertfall næringslivet ser verdien av å satse på jentene, sier Maren Lundby til VG.

Innenfor grener som langrenn og skiskyting er premiepengene like store for både kvinner og menn.

Sportssjef for hopp i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, gjentar at lønnsforskjellene mellom kjønnene er stor.

– Vårt fokus har, i samråd med jentene våre, vært og er og få til en kalender som bidrar til at de har et konkurranseprogram som skal være på nivå med guttas, og vi er ikke helt der enda. Men opplever fremgang spesielt med skiflyging i Vikersund til vinteren. Så har vi i vår RAW AIR-turnering sørget for at det er like sammenlagtpremier for gutter og jenter, sier Bråthen.