FIS holder på likestilte distanser i langrenn – jobber for endring i VM og OL

Menn og kvinner skal også kommende sesong gå like langt på alle verdenscupøvelser i langrenn. Planen er å få det innført i mesterskap.

Johannes Høsflot Klæbo går Norge inn til VM-gull på herrestafetten i Planica. Nå blir det lagt opp til en likestilt stafett for kvinner og menn på 4 x 7,5 kilometer i framtidige mesterskap.

08.05.2023 16:15

Likestilte distanser ble testet ut i sesongen som var. Før helgen ga verdenscupkomiteen i langrenn tommel opp til å gjøre ordningen permanent.

I referatet fra møtene i kroatiske Dubrovnik står det at «tilbakemeldingene var veldig positive». Der kommer det også fram at man vil be FIS-styret om å innføre formatene i VM og starte en prosess med IOC om tilsvarende endringer i OL.

I så fall blir mesterskapsstafettene endret til 7,5 kilometer per etappe. Tradisjonelt har de vært på 5 km for kvinner og 10 km for menn.

Dette blir distansene i verdenscupen i 2023/24-sesongen:

* 10, 20 og 50 km

* Skiathlon (10 km klassisk og 10 km fri teknikk)

* Stafett 4 x 7,5 km

* Lagsprint

* Sprint

Endelig godkjennelse må gis av FIS-styret på et møte 24. mai, men det anses å være en formalitet.