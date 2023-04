Ukraina tordner mot IOC: – Avskyelig

Den ukrainske ambassadøren til Norge hevder Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil tvinge hennes landsmenn til å konkurrere mot «voldtektsmenn» og «mordere».

PRESIDENT: IOC-sjef Thomas Bach leder styremøtene i Den internasjonale olympiske komité.

08.04.2023 13:00

Sist tirsdag anbefalte IOC at utøvere fra Russland og Belarus skal få delta i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg. I etterkant har spliden forverret seg mellom idrettsorganisasjonen og ukrainske myndigheter. IOC kom onsdag med kritikk mot Ukrainas standpunkt i saken.

Nå slår fungerende ambassadør til Norge, Lilija Hontsjarevytsj, kraftig tilbake:

– IOCs ønske om å samarbeide med nok et regime som begår folkemord, ved å tillate russere og belarusere å konkurrere i OL under nøytralt flagg, er avskyelig. En slik avgjørelse vil tvinge ukrainske utøvere til å konkurrere mot voldtektsmenn og mordere som begår voldshandlinger mot deres koner, ektemenn og barn i Ukraina, sier Hontsjarevytsj i et intervju med VG.

– Med slike uttalelser, og deres konsekvente mangel på mot til å forsvare prinsippene i det olympiske charteret, risikerer IOC å gå ned i historien som en organisasjon som tilfredsstiller angripere og klargjør veien for en verden uten regler.

AMBASSADØR: Lilija Hontsjarevytsj er fungerende ambassadør til Norge for Ukraina.

Ambassadøren mener at russiske utøvere støttes av enten myndighetene, selskaper med tilknytning til Kreml eller er en direkte del av militæret.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe har tidligere sagt at «alle våre løpere er militære». Tidligere denne uken uttrykte hun sin støtte til Vladimir Putin og krigen mot Ukraina.

– Jeg har aldri tvilt på den mannen. Han elsker Russland hundre ganger mer og gjør alt som står i sin makt for oss, uttalte skipresidenten i Russland nylig til avisen Championat.

PROTESTERTE: Aktivister stilte seg opp utenfor IOCs hovedkvarter i sveitsiske Lausanne sist uke.

IOC har kommet med anbefalingen med forbehold om at utøverne skal konkurrere under nøytralt flagg. Det mener Ukraina er uholdbart.

– Idretten, statlig propaganda og hæren er vevd sammen i Russland. Russiske utøvere støtter for tiden krigen mot Ukraina, okkupasjonen av ukrainske territorier og besøker til og med midlertidig okkuperte territorier som tilhører Ukraina, sier Hontsjarevytsj og legger til:

– Representanter for en terroriststat og deres allierte har ingen plass i OL, selv ikke under et nøytralt flagg, sier den ukrainske ambassadøren.

STÅR OPP FOR UKRAINA: Fungerende ambassadør Lilija Hontsjarevytsj går opp til talerstolen under en mottakelse i forbindelse med Fredsprisutstillingen på Oslo rådhus i februar. Bak står direktøren i Fredssenteret, Kjersti Fløgstad. Til høyre er direktør for Center for Civil Liberties, Oleksandra Romantsova.

Med dette som bakteppe er reaksjonene mange også mot IOC.

Kristin Kloster Aasen er norsk styremedlem i OL-organisasjonen. Hun var med på toppmøtet i Sveits sist uke og stemte for anbefalingen om å tillate russere og belarusere i internasjonale konkurranser. Aasen har fått videreformidlet kritikken fra Ukrainas ambassadør i forbindelse med dette intervjuet.

– Først vil jeg poengtere at vi i IOC enda ikke har tatt stilling til deltagelse i OL fra utøvere med russisk og belarusisk pass. Vi har nå gitt anbefalinger om en mulig nøytralitetsplattform til internasjonale særforbund og arrangører, sier Aasen til VG.

IOC-TOPP: Kristin Kloster Aasen er styremedlem i Den internasjonale olympiske komité.

– Men dere har sagt at IOC ønsker å se på muligheten for at utøvere fra Russland og Belarus skal kunne konkurrere i OL?

– IOC har sagt at de har gitt anbefalinger til de internasjonale særforbundene som kan danne grunnlag for å se på spørsmålet om deltagelse i OL. Det er å forskuttere diskusjonen å si at dette handler om deltagelse i OL.

– Ukrainske myndigheter har sagt at de vil boikotte OL hvis russere og belarusere får delta i OL-kvalifiseringen, som de da vil få lov til med deres anbefaling om å la dem få ta del i internasjonale konkurranser igjen. Anbefalingen dere har kommet med vil jo kunne få konsekvenser for OL allerede?

– Jeg håper ikke det blir ulike myndigheter som skal beslutte hvem som skal og hvem som ikke skal få delta i internasjonale idrettskonkurranser. Vi må se hvordan de internasjonale særforbundene tar imot og oppfatter dette. Det er til syvende og sist de som sitter med nøkkelen her. Samtidig vet jo også jeg at det er mange som lytter til det vi sier.

Aasen opplyser at det var et enstemmig IOC-styre bak anbefalingen.

TOPPMØTE: Her deltar Kristin Kloster Aasen (til venstre) på IOCs styremøte i sveitsiske Lausanne sist uke.

– Mange reagerer på at IOC ikke for lengst har tatt et tydelig standpunkt mot at utøvere fra Russland og Belarus skal få konkurrere i OL. Hvordan stiller du deg til det?

– Det som er hovedprinsippet i våre anbefalinger, er at eventuell deltagelse fra utøvere med russisk og belarusisk pass ikke skal være deltagere som representerer Russland og Belarus, eller noen organisasjon i de to landene. Det er også derfor vi har fastholdt våre sanksjoner fra i fjor, som er rettet mot russiske myndigheter. Det er ingenting i våre anbefalinger som har til formål å støtte opp om den russiske angrepskrigen, sier Aasen.

– Den ukrainske ambassadøren sier til VG at de ser på utøvere fra Russland og Belarus som potensielle voldtektsmenn og mordere som har begått voldshandlinger mot deres nærmeste. At ukrainere kan risikere å møte dem i idrettskonkurranser, blir det diskutert i IOC-styret?

– Jeg har stor forståelse for aggresjonen mot russiske myndigheter, den deler vi alle, men i stedet for å gå i en diskusjon med noen som er i sin fulle rett til å hevde det de gjør, prøver jeg å formidle grunnlaget for det vi har gjort. Det er utelukkende for å kunne, hvis vi får det til, sikre global deltagelse, også fra de utøverne som har russisk og belarusisk pass, dog på strenge vilkår for nøytralitet.

– Polens idrettsminister har sagt at 40 nasjoner står klare til å boikotte OL hvis russere og belarusere får delta. Hvordan forholder IOC-styret seg til potensielle konsekvenser?

– Det vi ønsker minst av alt, er boikott som ikke tjener noen politiske formål og bare går utover utøverne. Det vi gjør handler om å oppfylle vår misjon om global idrettsdeltakelse. Dette er en ekstremt krevende og betent situasjon, spesielt for den delen av verden vi bor i. Der har jeg stor forståelse for.

– Hvordan opplever du å være en del av dette?

– Det er en vanskelig diskusjon. Det er ingen rundt det bordet jeg sitter ved som ikke har all sympati med Ukraina og ønsker å støtte dem. Vår virksomhet lever ikke uavhengig av politikk og verden for øvrig, men vi forsøker å oppfylle vår misjon ved å ta sterk avstand fra den russiske angrepskrigen gjennom sanksjoner kombinert med anbefalinger om strenge kriterier for nøytral idrettsdeltakelse for utøvere med russisk og belarusisk pass.