Trær brast i bakken blant tilskuere i The Masters – turneringen avbrutt

Et kraftig uvær har ført til en uoversiktlig situasjon i The Masters. Verdens kanskje mest prestisjefylte turnering er stoppet og det vil ikke spilles mer fredag kveld.

forrige

















fullskjerm neste FALT NED: Skkerhetsvakter kom løpende til og ba tilskuere trekke unna på Augusta i Georgia, USA. 1 av 8 Foto: Mark Baker / AP





07.04.2023 22:32 Oppdatert 07.04.2023 23:02

Følg The Masters live her

Plutselig kunne man høre et høyt smell idet et furutre smalt i bakken på et tilskuerområde. Publikummere hylte og noen falt over ende.

– Treet falt ned kanskje 8–10 stoler unna meg. Jeg reiste meg og skrek. Det var så skummelt, sier Megan Hill fra Manhattan til The Daytona Beach News-Journal.

Ifølge ESPN skal det ikke være personskader etter denne dramatiske hendelsen:

Viktor Hovland ledet The Masters etter dag én. På runde to var nordmannen på en delt fjerdeplass da turneringen ble avbrutt for andre gang. Først ble spillerne bedt om å forlate banen på grunn av regn, kraftig vind og fare for lyn.

Etter et halvtimes avbrekk ble spillet satt i gang igjen, før trærne falt ned. Rett før klokken 22.30 norsk tid opplyser The Masters-ledelsen at det området er evakuert.

– Videre oppdateringer vil komme når de er tilgjengelige, heter det fra turneringsledelsen ved Augusta National Golf Club.

The Masters sendes av Discovery i Norge.

– Vi får bare håpe ingen er skadet, sier programleder Carsten Skjelbred på direkten.

– Det der var skummelt. Det er ekkelt å se, sier ekspert og tidligere golfspiller Marius Thorp og legger til at det er vanlig at trær på Augusta gjerne blir utplassert i forkant av turneringen.

The Masters vises på Eurosport Norge og discovery+

Slik var stillingen da turneringen ble avbrutt:

1. Brooks Koepka −12 (Ferdigspilt på runde to)

2. Jon Rahm −9 (hull 10)

3. Sam Bennett −8 (Ferdigspilt)

4. Collin Morikawa −6 (Ferdigspilt)

4. Viktor Hovland −6 (hull 11)

Se hele resultatlisten her