Bryte-Kure VM-klar seks måneder etter nakkebruddet

LAMBERTSETER (VG) Per-Anders Kure (25) pådro seg nakkebrud på brytematta i mars. Nå skal han i aksjon i VM i Beograd.

GOD STEMNING: Per-Anders Kure gleder seg over å være VM-klar kort tid etter den karrieretruende skaden.





Publisert: 20.09.2023 11:16 Oppdatert: 20.09.2023 12:12

Torsdag er Kure (77 kg) og Oskar Marvik (130 kg) de to første herrene i aksjon under VM i Serbia. Begge har et håp om å bli blant de fem beste, og dermed kvalifisere seg for OL i Paris neste år.

For Kure er det uansett en seier å kunne konkurrere.

– Alt er egentlig en bonus etter det som skjedde i Bulgaria. Jeg har bestemt meg for å kose meg i VM, og ikke stresse med resultatene – selv om hovedmålet selvfølgelig er å kvalifisere til OL, sier Kure til VG.

Han og resten av herrelandslaget har forberedt seg i Oslo før avreise til Beograd, og det er «fullt guffe» når Kure og resten av gjengen trener med VG til stede i Lambertseter Bryteklubbs lokaler.

HASTEOPERERT: Per-Anders Kure fikk satt inn en plate og skruer for å stabilisere nakkebruddet. Inngrepet ble gjort i halsen.

– Du frykter ikke lignende skader på trening eller i kamp nå?

– Jeg har aldri hørt om andre som har brukket nakken på den måten på brytematta, så at det skal skje igjen er jeg ikke redd for. Bruddstedet er sikret med skruer og plate, men jeg må sørge for å trene muskulaturen over og under, sier Kure.

– Jeg kjenner aldri på frykt, men er litt ekstra på vakt med hvordan jeg trener. Når vi sparrer holder jeg ikke tilbake i det hele tatt, legger han til.

I begynnelsen av mars ble alt mørkt for Kure da han svimet av etter å ha landet på nakken i en kamp i Dan Kolov-turneringen i Bulgaria. Han våknet opp med store smerter, og kunne ikke fullføre kampen.

Fakta Per-Anders Kure Født: 17. juni 1998 (25 år)

Klubb: TIL National (Sarpsborg)

Har flere NM-gull, blant annet i 82-kilosklassen i 2022 og 2023.

Konkurrerer nå i 77-kilosklassen. De fem beste i VM kvalifiserer seg til OL i Paris neste år. Det er to muligheter til for å kvalifisere seg – i april og mai neste år.

Tok bronse i junior-VM i 2018, og ble nummer fem i junior-EM samme år.

Kom til kvartfinale i prestisjetunge Zagreb Open i februar, kort tid før nakkebruddet. Vis mer

På et lokalt sykehus fikk han beskjed om at det ikke var noe alvorlig, og østfoldingen reiste hjem til Norge. Men smertene ble bare verre, og etter MR og CT-skanning ble det slått fast at han hadde både prolaps og brudd i nakken.

Han ble operert på Ullevål sykehus, og fryktet naturlig nok at karrieren var over.

– Etter at jeg fikk roet meg ned etter operasjonen har jeg egentlig ikke tenkt de tankene, men det er klart jeg lurte på om jeg noen gang kunne bryte igjen, sier 25-åringen.

FULLT KJØR: Sebastian Aak (under) og Per-Anders Kure i aksjon på landslagstrening kort tid før VM.

Etter tre måneder med nakkekrage kunne han begynne å seg sakte opp igjen.

Fem kjemper om OL-plass

– Det er omtrent halvannen måned siden jeg skjønte at jeg kunne rekke VM. Det er egentlig bare en drøm at det går, selv om formen kunne vært bedre. Jeg fikk corona for noen uker siden, og formen må finpusses.

– Jeg skal uansett nyte at jeg i det hele tatt får vært med i VM, smiler Kure.

IKKE REDD: Per-Anders Kure tar ingen hensyn til nakkebruddet når sparrer med landslagskollegene. Her har han Sebastian Aak på ryggen.

Den norske herretroppen består av seks utøvere. Kure og Marvik bryter innledende torsdag, med eventuell rekvalifisering og medaljekamper fredag.

Håvard Jørgensen (72 kg, ikke OL-vekt) og Felix Baldauf (97 kg) får innledende kamper fredag, og det samme gjør Morten Thoresen (67 kg) og Exauce Mukubu (87 kg) lørdag.

Etter at Stig-André Berge tok OL-bronse i 2016 klarte ingen norske brytere, hverken herrer eller kvinner, å kvalifisere seg til Tokyo i 2021.