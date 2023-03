Solberg rørt av Lundby: – Heiet ekstra på Maren

PLANICA (VG) Maren Lundby (28) får ros av Erna Solberg og Norsk Sanitetsforening etter VM-sølvet i Slovenia.

FORBILDE: Daværende statsminister Erna Solberg beskrev Maren Lundby som en god rollemodell da de møttes under VM i østerrikske Seefeld for fire år siden.









Etter to år med motgang satte hoppstjernen først bakkerekord i storbakkerennet i Planica onsdag kveld. Deretter svevde Lundby ned til VM-sølv.

Det fikk Høyre-leder Erna Solberg med seg.

– Jeg blir helt rørt. At Maren slår til med bakkerekord og sølv ved første anledning etter flere år med store utfordringer, er bare veldig imponerende, sier hun til VG.

– Jeg heier alltid på nordmenn i mesterskap, men jeg tror vi er mange som har heiet litt ekstra på Maren de siste årene. Jeg håper hun får seg en skikkelig feiring når det blir tid for det. Jeg er i USA på tur med Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og hele komiteen hilser og hyller Maren, forteller Solberg.

BAKKEREKORD: Lundby hoppet 139,5 meter i storbakkerennets første omgang onsdag kveld.

Duoen har møtt hverandre tidligere, blant annet da Solberg besøkte ski-VM i østerrikske Seefeld i 2019. Som norsk statsminister roste hun Lundby for arbeidet med likestilling. Like før mesterskapet etterlyste Lundby hjelp fra «store aktører» for å utjevne forskjellene mellom kjønnene.

– Det er veldig hyggelig at hun sier dette her og har heiet såpass på meg, forteller Lundby til VG, etter å ha fått videreformidlet uttalelsene til Solberg, norsk statsminister fra 2013 til 2021.

– Jeg blir helt sånn ... Jeg syns det er rart at hun har fått det med seg. Men jeg har merket at det kanskje er enda flere som har heiet på meg etter alt jeg har vært gjennom.

– Du ser rørt ut?

– Ja. Jeg er litt rørt etter alt som har vært, sier Lundby til VG etter bragden i Slovenia.

Toten-hopperen engasjerte seg sterkt for at damene skulle få konkurrere i stor bakke i VM foran mesterskapet i 2021, et krav som ble innfridd. Etterpå tok Lundby gull i den historiske VM-øvelsen.

Til tross for mange utfordringer i tiden som har gått, leverte hun en enorm prestasjon da det igjen gjaldt som mest onsdag kveld.

I fjor ble Lundby tildelt «Fredrikkeprisen» av Norsk Sanitetsforening, som jobber for bedre helse- og levevilkår for kvinner. Leder Marit Bjørnstad kunne gjerne gitt henne statuetten nok en gang.

– Vil vi gratulere Maren. At hun kommer tilbake og vinner en VM-medalje, er helt fantastisk. Hun fikk prisen i fjor fordi hun er et godt forbilde for unge jenter med synet på kroppspress. Dette viser styrken hennes. Jeg syns det er fantastisk, sier Bjørnstad til VG, før hun utdyper rundt Lundbys betydning:

– Jeg tror det er mange jenter som trenger å ha et forbilde i Maren for å kjempe sine kamper. Da tenker jeg særlig på dette med kroppspress i idretten, som jeg syns hun håndterer på en forbilledlig måte. Jeg er glad for at hun tør å stå frem og si det hun sier, for hun setter ord på det som mange jenter ikke tør å snakke om. Hun viser også sårbarhet og er en flott representant for unge, tøffe jenter.

I fjor fikk Lundby også oppfylt en annen drøm, da Det internasjonale skiforbundet (FIS) stemte for å gi kvinner lov til å konkurrere i skiflyging. Den historiske begivenheten finner sted i Vikersund søndag 19. mars.

– Det er gøy å følge den positive utviklingen innen hopp for kvinner. Jeg har sagt lenge at jeg tror kvinner på et tidspunkt kommer til å hoppe lenger enn menn, og det tror jeg fortsatt, sier Erna Solberg.

Lundby er glad for støtten og vil ta hennes råd om å feire oppturen skikkelig.

– Erna har rett i at det blir feiring, men det må bli etter Vikersund, sier 28-åringen og smiler.