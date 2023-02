Ski-VM blir fast del av Dagsrevyen i halvannen uke

NRK gir seerne et VM-magasin som hale til Dagsrevyen under hele skimesterskapet i Slovenia.

Ida Nysæter Rasch (til høyre) er en av programlederne under NRKs daglige kveldssending fra ski-VM. Her med ekspertkommentator Therese Johaug.

23.02.2023 10:20

Viaplay hadde senderettighetene for mesterskapet alene, men sist sommer ble det klart at NRK TV – og radio – også blir med for fullt med dekning av alle konkurranser. Avtalen gjelder for årets VM og mesterskapet i Trondheim om to år.

– Vi sender VM-kveld fra Planica i 20 minutter hver kveld som en forlengelse av Dagsrevyen med utendørs studio. Julie Strømsvåg og Ida Nysæter Rasch er programledere, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt til NTB.

– Så den eneste forskjellen vi gjør, er at det ikke er en egen programpost, men i forlengelsen av Dagsrevyen. Og så får vi se hva erfaringene av dette blir for å avgjøre hva vi gjør fremover.

VM starter med første medaljekonkurranse torsdag og avsluttes søndag neste uke.