Ny ujevn runde for Hovland – langt fra tetstriden

Viktor Hovland avsluttet PGA-turneringen Phoenix Open med en ny variabel runde. For annen dag på rad endte han på par etter fire birdier og fire bogeyer.

12.02.2023 22:28

Som lørdag greide han birdie på tre strake hull omtrent midtveis på grunden, men heller ikke søndag greide han å bruke det som springbrett til en runde som ville løftet ham på resultatlista.

Hovland startet runden på 10. hull. Han fikk inn dagens første birdie på 13. hull, men så ble det bogey på de to neste hullene, og etter en ny bogey på 18. hull var han to slag over par for dagen og på par turneringen sett under ett.