Avslører høylytte diskusjoner: Slik har stjernene endret klubben

– Man kan bli litt «pissed».

Janus Dadi Smarason har vært fremtredende i Kolstad-drakten. Men også mellom kampene har han og de andre nysigneringene vært sentral. Her er han sammen med trenerne Erlend Sagosen og Christian Berge etter storseieren over Drammen.

22 minutter siden

For i et intervju med Adresseavisen forteller Kolstads islandske playmaker Janus Dadi Smarason at han diskuterer mye håndball med trenerne Christian Berge og Stian Gomo.

– Ja. Han diskuterer mest med Christian, og krangler litt med meg, sier han og ler.