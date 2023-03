RBK-økonomien: «Svært krevende»

Kontrollutvalget mener det trolig tok for lang tid før det ble satt i gang tiltak for å bedre RBK-økonomien i 2022, men at tiltakene som etter hvert ble satt i gang var gode.

RBK presenterer store underskudd for 2022.

08.03.2023 10:02 Oppdatert 08.03.2023 10:17

Henholdsvis tirsdag og onsdag neste uke holdes årsmøtene for RBK Kvinner og RBK. Det er siste gang at de holder hvert sitt årsmøte, etter at klubbene ble fusjonert ved nyttår.

Tirsdag kveld ble papirene til årsmøtet for kvinneklubben vist fram. Der er det som ventet røde tall i regnskapet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn