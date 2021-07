Historisk OL-øyeblikk for Norge. En åtte år gammel plan ligger bak.

TOKYO (Aftenposten): Herrelandslaget i håndball vant sin første OL-kamp på 49 år. Et valg Norges forrige landslagssjef tok, kan ha vært avgjørende.

«Hoi, hoi, hoi», ropte håndballgutta etter deres første OL-seier. Mange av spillerne har kjente hverandre veldig lenge.

Kort om saken:

Norge OL-åpnet med 27–24-seier over Brasil natt til lørdag.

Det var herrelandslagets første OL-kamp på 49 år.

En lur plan lagt i 2013 har bidratt til å ende ventetiden.

Norge-Brasil 27–24

Brasil er «alltid med» i OL. Men for Norges håndballherrer var lørdagens kamp spesiell. Det som var – for alle spillerne – deres første OL-kamp, endte i 27–24-seier mot søramerikanerne.

– Vi har virkelig gledet oss, selv om det ikke så sånn ut de første minuttene, sier Christian O’Sullivan i de grå gangene på OL-arenaen.

Det gikk nemlig seks minutter før første Norge-mål. Brasil ledet til pause.

– Det kan ha vært nerver, tror vingen Magnus Jøndal.

Etter hvert ble det en kontrollert seier.

Krafttaket for åtte år siden

Prestasjonen skremte neppe stornasjonene. Men dette var uansett en merkedag å dvele ved.

For da spillernes kampbrøl ga ekko i den tomme hallen, rett etter «Ja, vi elsker», var den lange ventetiden over. 49 år etter forrige OL-kamp.

For å komme hit til Tokyo, trengtes et skikkelig krafttak.

Det var Robert Hedin klar over for åtte år siden, da han var landslagstrener. Så han la en plan.

Den gikk ut på å plukke ut en gruppe yngre spillere som kunne vokse sammen. Tanken var å skape en rød tråd helt frem til A-landslaget.

Robert Hedin var landslagstrener fra 2008 til 2014. Han førte aldri Norge til OL, men la et viktig grunnlag.

Håndballforbundet startet en treningsgruppe med 12–13 lovende spillere. Flere av dem som løp rundt i det storslåtte Tokyo-anlegget lørdag, ble plukket ut allerede da. Sander Sagosen, Christian O’Sullivan, Torbjørn Bergerud og Magnus Jøndal var med i gruppen som trente på Olympiatoppen to ganger i uken. Det var også OL-reserve Sebastian Barthold. I tillegg var spillere som bodde lenger unna, med på samlinger (blant andre linjespillerne Petter Øverby og Magnus Gullerud).

– Tanken var å punktmarkere dem vi hadde tro på at skulle ta laget videre. De fikk et proft opplegg med tilgang til de beste ressursene, sier Robert Hedin til Aftenposten.

Én skilte seg ut

En del av OL-prosjektet var samlinger med spillere fra hele landet. Gjengen som trente fast på Olympiatoppen, var bosatt på Østlandet.

Trønderen Sander Sagosen var med, siden han flyttet til Haslum som 17-åring.

Han var yngst av alle. Men Glenn Solberg så allerede da at Sagosen kunne bli noe stort. Han skilte seg ut – akkurat som han gjorde mot Brasil lørdag.

Foto: Martin Slottemo Lyngstad Sander Sagosen ble tett markert Han slet stort i starten av kampen Så tok Christian Berge en alvorsprat Straks begynte Sagosen å herje Han endte med åtte mål

De åtte målene gjorde han til kampens store spiller.

Sagosen tror samlingene for syv-åtte år siden var sunne for ham.

– Jeg ble kjent med de andre som spilte i Eliteserien og skulle være med å dra lasset på landslaget i årene fremover, samtidig som jeg kunne bli enda bedre fysisk, sier verdens beste håndballspiller.

– Har lykkes utrolig godt

I 2013 hadde Norge aldri vært blant de fire beste i et EM eller VM. I VM det året var de ikke engang kvalifisert.

Olympiatoppen-prosjektets mål var Rio-OL i 2016. Det gikk ikke. Men landslagstrener Christian Berge tror arbeidet var viktig på veien mot verdenstoppen og OL-plass i 2021.

– Det ble en sterk treningskultur blant guttene som gikk der. For noen ble det en øyeåpner for hvor mye trening som skal til. Noen visste det fra før. I dag trenes det veldig, veldig godt blant håndballutøvere i Norge. På den tiden var det litt for lite, sier Berge.

Én av de utplukkede spillerne var Christian O’Sullivan. Han var, som alltid, aktiv lørdag. Med beskjeder til lagkameratene. Med å ta fatt i ballen da Norge slet.

O’Sullivan tror det at mange på landslaget har kjent hverandre så lenge, er til veldig stor hjelp i dag.

– Det prosjektet har lykkes utrolig godt, sier O’Sullivan.

– Nesten alle har kommet seg ut til store klubber. Det har virkelig gitt resultater.

Kanskje kan det også gi en OL-medalje i Tokyo. Neste kamp er mot Spania på mandag (09.15 norsk tid).

