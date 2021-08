Landslagstreneren: – Dette kan andre lære av Lunde

TOKYO (Aftenposten): Målvakt Katrine Lunde kom inn og snudde Norges kamp mot Ungarn. Her er kvalitetene som landslagstreneren trekker frem.

Katrine Lunde var helt avgjørende for at kvartfinalen mot Ungarn ikke endte med fadese.

9 minutter siden

I en korridor i Yoyogi nasjonalstadion går Thorir Hergeirsson og Stine Skogrand med raske skritt mot garderoben. De har vært på den offisielle pressekonferansen og er opptatt av å komme tilbake til OL-leiren så fort som mulig.

Hergeirsson tar seg likevel tid til å trekke frem de kvalitetene han setter mest pris på hos lagets eldste, Katrine Lunde.

«Skal du skrive om Katrine? Det synes jeg er riktig», sier han etter seieren 26–22 i kvartfinalen.

Han utfordres på å komme med noen punkter som beskriver det han mener kjennetegner 41-åringen. Ofte også kalt verdens beste målvakt.

Ble bokstavelig talt redningen

For da hun kom inn på banen da det var igjen 17 minutter av kampen og Norge hadde tullet det til med nervøst og upresist spill, fikk hun den i sin hule hånd.

Først ble et straffekast presset utenfor. Deretter kom flere redninger på rad. Til slutt, da Norge kunne øke forspranget på grunn av hennes innsats, endte hun på en redningsprosent på 63. Smak på den!

Hergeirsson kunne ha ramset opp mye, men konsentrerer seg om følgende. Lunde er:

Ekstremt dedikert

Gjennomført profesjonell til fingerspissene

En vinnerskalle

Leser skuddene godt

Har rutinen og erfaringen

Iskald i hodet

Er et fantastisk menneske

Han illustrere det med følgende:

– Fortsatt etter 20 år på landslaget liker hun ikke å tape i oppvarming på trening. Det er en mentalitet som andre kan lære av.

Stine Skogrand, som holder følge på høyresiden, kan ikke dy seg for å kommentere.

– Det er irriterende. Og det gjelder enten det er rugby eller noen andre nye øvelser som Thorir kommer med. Man kan skrive bok om henne, mener bergenseren.

Fakta Katrine Lunde Klubb: Vipers Kristiansand Tidligere klubber: Aalborg DH (2004-2007), Viborg HK (2007-2010), Győri ETO KC (2010-2015), Rostov-Don (2015-2017). Ungdomsklubber: Hånes IF, Kristiansands IF. Meritter: To OL-gull, ett VM-gull og fem EM-gull, 314 landskamper og tre mål. 8 juniorlandslagskamper. Fem seire i Mesterligaen med tre forskjellige klubber: Viborg (2009 og 2010), Győri (2013 og 2014), Vipers Kristiansand (2021). Seier i EHF-cupen med russiske Rostov-Don. Russisk seriemester. Har vunnet cupen i Ungarn, Danmark og Norge. Dansk seriemester tre ganger, ungarsk seriemester fire ganger, norsk mester tre ganger. Tre NM-gull. Vis mer

Katrine Lunde viste hva hun er kapabel til.

Var kun superlativer

Etter kampen ble det skrevet mange artikler. Om Lundes prestasjoner, at hun stenger buret og holder Norge inne på en dårlig dag, som Hergeirsson rekker å si før han forsvinner inn i et område som kun er for OL-deltagere.

Alle spillerne Aftenposten snakket med, var enige om det samme. Katrine Lunde betyr veldig mye, også i OL-turneringen, selv om hun har spilt mindre enn kollega Silje Solberg.

De to samarbeider godt, og Lunde forteller hva hun tenker når hun blir sittende mesteparten av kampen på benken.

– Jeg snakker med Silje og har god kommunikasjon på hva vi kunne gjøre med skuddene. Alt handler om hvordan vi møter skuddene og skal ta de neste. På den måten er jeg inne i kampen hele tiden selv om jeg ser på, sier hun.

Sørlendingen forklarer at hun lukker seg inne og ikke følger med på alt som foregår. Fokuset er smalt og på det som skjer foran og i målet.

Medspillerne har alle sin egen beskrivelser, der de veksler mellom pressefolk som strekker frem armene sine og tar opp intervjuer på mobilene sine.

Stine Bredal Oftedal: Katrine er en matchvinner.

Nora Mørk: Katrine betydde en billett til semifinalen i dag.

Camilla Herrem: Jeg sier: Takk Gud for at vi har henne. Hun er en stjerne.

Veronica Kristiansen: Roomien min er enestående. Hun lager en mur bak oss

Lagkameratene viste å sette pris på den jobben Katrine Lunde gjorde de siste 17 minuttene mot Ungarn.

Norge er heldige

Norges svenske keepertrener Mats Olsson har vært med i 15 år, nesten på hele Lundes reise, som han uttrykker det.

– Er hun den samme som hun var på sitt aller beste?

– JA. Jeg er dypt imponert over henne. Det er fint at hun vil fortsette å spille hos oss.

Nå venter ROC, eller Russlands landslag, som de egentlig er.

Nora Mørk, som alltid er aktiv når Norge har time out, mener at håndbrekket må bort.

– Vi manglet litt energi mot Ungarn. En kvartfinale er ekkel fordi du har alt å tape. Det lugger litt. Men jeg hadde tro på at vi skulle snu det, sier hun, før avslutningen:

– Jeg har alltid tro på laget vårt.